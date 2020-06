Unsere Redakteure empfehlen ihre besten Songs aus dem Jahr 1995, und überhaupt: auch die besten Songs der letzten 25 Jahre.

An Bord Selecta Martin von Zapata Radiosoundz: "1995 war für meine musikalische Sozialisation ein sehr prägendes Jahr."

Die wichtigsten Songs aus dem Jahr 1995:

WIZO – Quadrat im Kreis (Herrénhandtasche) Als der Querfunk 1995 on Air ging, war ich 16 Jahre alt.

Punkrock war neben Heavy Metal (abgesehen von EAV, Udo Lindenberg und diverser NDW-Hits in meiner Kindheit) meine erste musikalische Heimat.

Wie bei so vielen meiner damaligen Altersgenossen, waren „Die Toten Hosen“ und „Die Ärzte“ mein Einstieg in das Punk-Genre. Bald gehörte die Sindelfinger Punk-Band WIZO zu meinen Lieblingsbands.

Mit den Texten konnten wir die Nachbarn auf dem Dorf wunderbar provozieren.

Die Alben aus den 90ern habe ich allesamt gefeiert. Der Song „Quadrat im Kreis“ von der EP Herrénhandtasche“ ist eher ungewohnt ernst, hat mich damals aber heftig berührt

Such A Surge – Schatten (Under Pressure)

Bis zu diesem Album habe ich fast nur gitarrenlastige Musik gehört. Such A Surge haben mir mit ihrem Crossover aus Metal & Rap den musikalischen Horizont erweitert.

Durch das Album wurde mein Interesse an Hip-Hop geweckt. Das Album

„Under Pressure“ lief bei mir jahrelang rauf und runter, der Song „Schatten“ war sicher einer meiner wichtigsten Songs 1995. Was ein Brett!



Fettes Brot – Gangsta Rap (Auf einem Auge blöd)

Mit dem Album „Auf einem Auge blöd“ von Fettes Brot wurde ich dann endgültig vom Hip-Hop überzeugt. Songs wie Nordisch by Nature oder eben Gangsta Rap waren mit die ersten Rap-Songs, die in meinem CD-Player auf Dauerschleife liefen.



KRS-One feat. Channel Live – Free Mumia (KRS-One)

1995 fing ich an mich für Politik und Antirassismus zu interessieren. Ein Buch über den (heute immer noch und höchstwahrscheinlich zu unrecht) inhaftierten Mumia Abu-Jamal in den USA, hat mich damals völlig aufgewühlt. Der Song von KRS-One hat meine Wut dann perfekt auf den Punkt gebracht.

Leider immer noch ein sehr aktuelles Thema, auch damals ging es um Polizeigewalt, Rassismus und Justizwillkür. Fight Racism!

Buju Banton feat. Garnett Silk – Complaint (Til Shiloh)

Til Shiloh ist für mich bis heute das beste Album von Buju Banton. Wahrscheinlich auch eines der wichtigsten Reggae-Alben aller Zeiten. Der Song „Complaint“ mit Garnett Silk ist zudem einer meiner Lieblingssongs der beiden Ausnahmekünstler. 2018 kam Buju Banton nach einer achtjährigen Haftstrafe (wegen Kokainbesitz) endlich wieder frei und wird Ende des Monats sein erstes Album seit 2010 veröffentlichen. Garnett Silk starb leider kurz nach der Aufnahme des Songs auf tragische Weise, als er seine Mutter aus ihrem brennenden Haus retten wollte.

Auf dieses Album bin ich allerdings erst 5 bis 6 Jahre später gestoßen.

Irgendwann Ende der 90er Jahre bin über Hip-Hop (u.a. Freundeskreis mit Gentleman) zum Reggae gekommen.