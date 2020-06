Unsere Redakteure empfehlen ihre besten Songs aus dem Jahr 1995, und überhaupt: auch die besten Songs der letzten 25 Jahre.

Micha von Schrägfunk erinnert sich: "Es gibt viel zu viele Lieder, die ich als Besten Song aus dem Jahr 1995 bezeichnen würde und noch viel viel mehr, die mich in den letzten 25 Jahren geprägt haben. Dennoch hier ein kläglicher Versuch wenigstens ein paar herauszufiltern..."

Die besten Songs aus dem Jahr 1995:

Tocotronic - Freiburg (Album: Digital ist besser - 1995)

Diese Gitarre auf E-Moll und dann die ersten Zeilen "Ich weiß nicht, wieso ich Euch so hasse"... Ein Wendepunkt in meinem Leben.



Nationalgalerie - Tränen in mein Herz (Album: Meskalin - 1995)

Bis heute bekomme ich Gänsehaut wenn Niels Frevert über Dinge singt, die nie zusammenkommen.



Radiohead - Street Spirit (Fade Out) (Album: The Bends - 1995)

The Bends ist mit Sicherheit eines der besten Alben von Radiohead und Street Spirit (Fade Out) das perfekte letzte Lied dieser Platte.