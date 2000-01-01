DREADheadz DUB & Reggae - Spezial am 1. Sept. 2026 : Live your life with LOVE

DREADheadz DUB & Reggae - Spezial am 1.September 2026 um 22:00 - 24:00 Uhr : Live your life with LOVE Die vielen Gesichter der LIEBE im DUB & Reggae - Gewand. Liebe ist nicht gleich Liebe - sie ist unbeschwert, schmerzhaft, spirituell, rebellisch und universell. In diesem DREADheadz-Spezial brechen wir mit dem klassischen Kitsch und beleuchten das mächtigste Gefühl der Welt aus völlig verschiedenen Blickwinkeln und Lebenserfahrungen. Verpackt in die tiefsten Basslines, die wärmsten riddims und die fettesten Echos, erwartet euch eine emotionale musikalische Reise. Am 1. September 2026 um 22:00 gehts los! LOVE is the religion, ONE LOVE, PEACE & RESPECT !