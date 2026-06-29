DREADheadz DUB & Reggae Nr. 14 OKA ab 30.6.2026

Die grosse hitzewelle ist geschafft! Und was sehen wir da am himmel? Das Querfunk-Känguruh verspricht auch Abkühlung am Himmel, es wird coole sounds geben! Dies als weiteres heute, DIENSTAG, mithilfe v. QUERFUNK. auf 104.8 mHz, online www.querfunk.de. die sendung DREADheadz DUB & Reggae. Die sause beginnt um 22:00 und lässt uns 2 stunden träumen von besseren zeiten. Die entspannende wirkung dabei ist auch nicht zu verachten. Mit einem fässchen kräutertee und kräutern zum dampfen wird es gelingen, gute vibes im Äther aufzunehmen. tomcat ist der Dirigent.

DREADheadz 14 mit musik von Arutani, Memory roots dub family. Norrac, isaac chambers & dub princess, Nazamba & Stand high patrol, Dharma Psy Project, Bhagwan fatty, the dynamics, UB 40, Alborosie, bunny wailer, cornell campbell, alessi brothers, salmonella dub, banco de gaia, Kanka, Rare Bird......Enjoy !

Die Känguru-Wolke ist zu sehen in meinem Beitrag auf FACEBOOK am 29.6.2026 bei Tom Trautwein