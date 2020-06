Downtemponummern und epische Hymnen

Unsere Redakteure empfehlen ihre besten Songs aus dem Jahr 1995, und überhaupt: auch die besten Songs der letzten 25 Jahre.

DJ Zebra von den Club Classix hat die 90er erlebt und erzählt uns von ihnen

Die besten Songs aus dem Jahr 1995:

Norbert und die Feiglinge - Carola

Oh nein. Kann man so ein Lied heute noch spielen? Im legendären Heidelberger Schwimmbadclub durfte ich diese (teils) A-Capella Band live erleben. Carola war eines der Highlights. Ein Lied über die Menstruation und den daraus entstehenden Situationen. Albern. Satirisch. Und eine mächtige Portion teils schwarzer Humor haben dieses Lied zu einem Kracher in jeder Stimmungskneipe gemacht.

B-Zet - Everlasting Pictures - Right through infinity

Eine wunderschöne downtempo Nummer von einem recht bekannten Techno-Produzenten aus der Frankfurter Szene. Instrumental eine markante elektronische Nummer. Durch den Gesang fast flacher Pop. Trotzdem spannend und entspannend zugleich.

Faithless - Insomnia

Bis heute eine epische Hymne. Unvergesslich bleibt der Auftritt von Faithless live bei DAS FEST. Nicht mehr. Nicht weniger.

Jam & Spoon's Hands On Yello - You Gotta Say Yes To Another Excess

Yello sind die Pioniere der samplebasierten, elektronischen Musik. 1995 durften angesagte Technogrößen ihre Finger an die Werke der großen Meister legen. Dabei kam die Scheibe 'Hands on Yello' raus. Eine der angesagtesten Scheiben in den Clubs war 1995 der Remix von 'You gotta say yes to another excess'. Megalang und Hands up Feeling vom feinsten.

Robert Miles - Children

1995 war die elektronsiche Musik meistens sehr energiegeladen und spielte sich oft jenseits der 140 Beats-per-minute ab. Miles schuf einen Musikstil der ruhiger und zugleich tanzbar sein sollte. Dreamdance war geboren. Bis heute füllen die ersten drei Takte des Pianos immer noch die Tanzflächen. Europaweit einer der Hits im Sommer 1995.