Zapata Radio Soundz 100#

Die 100. Ausgabe der Zapata Radio Show mit der kompletten Zapata-Crew.

Als wir die Sendung damals gestartet haben, gab es weder die AfD noch Corona. Das waren noch unbeschwerte Zeiten.

Im März 2012 lief die erste Ausgabe, damals noch zusammen mit Miwata, der die Sendung in den ersten zwei Jahren moderiert hat. Danach hat er sich komplett und erfolgreich auf seine Künstler-Karriere konzentriert. Das Konzept der Reggae & Dancehall Show ist seit Anfang an klar auf New Tunes ausgerichtet. Wir spielen zum Großteil immer die neusten Songs der letzten Wochen und stellen neue Alben vor. Manchmal hört ihr die Songs hier sogar schon vor dem offiziellen Release. So wird das sicher auch in Zukunft bleiben, aber dieses Mal machen wir eine Ausnahme und spielen nur zeitlose Big Tunes, auf die wir richtig Bock haben.

Tune in! Am 8. Juni von 22 bis 24 Uhr oder am 22. Juni von 14 bis 16 Uhr.

Auf die nächsten 100 Folgen! Cheers