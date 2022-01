Konrad Wolf – Regisseur im Zeitalter der Extreme

Als Regisseur zahlreicher Defa-Spielfilme war Konrad Wolf einer der wichtigsten Regisseure der DDR. In vielen Filmen beschäftigte sich Wolf mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, die auch sein eigenes Leben maßgeblich prägte. Seine ProtagonistInnen werden als Individuen hervorgehoben, die nicht in der Masse oder in ihrer Umgebung aufgehen. Es ist die Frage zu stellen, wie dies im Verhältnis zur offiziellen Staatspolitik der DDR, die Wolf mittrug, stand.