A-I-Z – Die Arbeiter-Illustrierte-Zeitung

Eine Sendung über die Geschichte der Arbeiter-Illustrierte-Zeitung, die von 1921 bis 1938 erschienen ist - ab 1936 umbenannt in Volks-Illustrierte. Erst war sie ein Magazin in der Weimarer Republik - später ein Exilblatt. Immer versuchte die A-I-Z, ein internationales Publikum anzusprechen. Herausgegeben und maßgeblich geprägt wurde sie von Willi Münzenberg. Wie die Arbeiter Illustrierte Zeitung entstand, was das besondere an dieser Publikation gewesen ist und welche Formen von Gegenöffentlichkeit hier entstanden sind ...

.