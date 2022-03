G r i n d c o r e

Fastcore, Grindcore, Powerviolence sind der Einspruch gegen alles, was sich unter verkehrtem Vorzeichen als dauerhaft erweisen will. Geschwindigkeit und Kürze machen den musikalischen Ausdruck zur Miniatur, zum Fragment. Da will keiner Angst machen, sondern der Schrei ist selbst Ausdruck der Angst: Die Welt und die in ihr lebende Gewalt werden an- und aufgenommen, um über ihre Lächerlichkeit lachen zu können.

In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge dreht sich alles um Fastcore, Grindcore, Powerviolence, Punk/Noise/Thrash. Eine Sendung mit Cuntroaches, Mørtel, MiamiDeath2 und Patrick Viol.