Underground Nightvibes

DJ No Stress und sein Kumpel Funkopathe aus Straßburg sind ab 0 Uhr bei Chris Vinylist im Querfunk zu Gast. In der Nacht zu Sonntag werden sie den Karlsruher Äther auf der 104,8 MHz und den Livestream mit obskuren Vinyl-Raritäten beschallen: von Rare Groove über Soul, Funk und Disco. Als Zugabe gibt es beim Querfunk am Sonntag, 9. Oktober, von 22 bis 24 Uhr eine neue Ausgabe der "Underground Vibes" mit Chris. Diesmal unter anderem mit Sound von den im September gestorbenen Jazz-Größen Pharoah Sanders und Ramsey Lewis.

DJ No Stress ist in der Straßburger Crate-Digger- und DJ-Szene eine Ikone. Von 1993 bis Ende 2002 prägte er das Straßburger Lokalradio RBS mit seiner Sendung "Mixorama" und brachte den Urban Sound aus London, vor allem Drum&Bass und Funk, an den Oberrhein. Sein Kumpel Funkopathe ist seit Jahren auf sämtlichen Plattenbörsen in und außerhalb Europas unterwegs, um obskure und rare Platten zu sammeln.

Viel Spaß.