THRILLED!, mit Eisikko und DJ BLUSH @Pförtnerhaus

​Pressetext: Die Radiosendung: „THRILLED! ON AIR“ vom Radiosender: „Querfunk“ hat vom 17-18 August eine ganz besondere Radio Show im Pförtnerhaus des Schlachthofs Karlsruhe veranstaltet. Das Event verband die historische Kulisse des Schlachthofs mit der modernen Radiowelt. DJs aus ganz Karlsruhe und der Umgebung wurden in Bild und Ton aufgenommen und die Besucher hatten an den zwei Tagen die Möglichkeit, einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen einer Radiosendung zu erhalten und verschiedene Musikrichtungen wie Funk, Soul, Hip-Hop, House und Techno zu genießen. Die Aufzeichnungen aus dem Pförtnerhaus werden ab Oktober monatlich in der Sendung „THRILLED! ON AIR“ ausgestrahlt. Die dazugehörigen Videos findet ihr monatlich auf dem YouTube-Kanal „Thrilled Records“. „THRILLED! ON AIR“ erscheint jeden zweiten Samstag im Monat von 14 bis 16 Uhr. auf Querfunk.de oder 104,8 MHz (Karlsruhe , Deutschland)

Dj Blush: Bandcamp , SYNAPTIC IMPULSE Bandamp, Soundcloud , Instagram

Eisikko : Soundcloud , Instagram