THRILLED! On Air || Satoru und Udo

zu Gast :

Satoru

Das Vinyl-Set von Satoru aus Leipzig, wurde aufgenommen im Pförtnerhaus im Schlachthof Karlsruhe. Der Sound bewegt sich zwischen dubbigem Minimalismus und tooligem Techno, mit klarem Fokus auf Tiefe.

Pförtnerhaus

Satoru

Udo

Seit 2014 ist Udo Mitglied bei THRILLED! und engagiert sich seit 2015 aktiv beim Radiosender Querfunk Karlsruhe. Gemeinsam mit Stefan Czech gestaltet er dort nicht nur die gleichnamige Radiosendung, sondern organisiert auch die dazugehörige Partyreihe im Club Erdbeermund in Karlsruhe.

Thrilled erscheint jeden zweiten Samstag im Monat im Radio Querfunk, einem freien Radiosender in Karlsruhe. Zu Gast in unserer Sendung sind wechselnden DJs aus der Region und Umgebung.Die dazugehörigen Videos erscheinen regelmäßig auf dem YouTube-Kanal​

THRILLED! : Instagram , Youtube, Mixcloud

Satoru : Instagram

Udo : Instagram