THRILLED! On Air || Nico S. und Udo

Thrilled!

Am Samstag, den 13.09.2025, senden wir aus dem Querfunk Studio 1.

Es gibt zwei ältere Mitschnitte. Mit dabei sind diesmal:
Niko S (Super Party Records  ) und Udo (THRILLED!)

Niko S 

Udo

• Niko: 14:00 – 15:00 Uhr
• Udo: 15:00 – 16:00 Uhr

Wer Niko live erleben möchte:
Am 26. September 2025 spielt er im C2 ost 

Thrilled erscheint jeden zweiten Samstag im Monat im Radio Querfunk, einem freien Radiosender in Karlsruhe.
Zu Gast in unserer Sendung sind wechselnden DJs aus der Region und Umgebung.

Niko S.: Bandcamp, Instagram 

C2 Ost: Instagram

Udo: Instagram 

THRILLED! : Instagram , Youtube

Sendetermin
Samstag, 13. September 2025 - 14:00 bis 16:00
Wiederholung
Dienstag, 21. Oktober 2025 - 0:00 bis 2:00
Tags
Sendung: 
Thrilled!
House
Deep-House
Techno
Trance
Basshouse
Externer Link: 
https://www.youtube.com/channel/UC39SER2peIQ_ffbybwycojQ