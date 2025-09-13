THRILLED! On Air || Nico S. und Udo

Am Samstag, den 13.09.2025, senden wir aus dem Querfunk Studio 1.

Es gibt zwei ältere Mitschnitte. Mit dabei sind diesmal:

Niko S (Super Party Records ) und Udo (THRILLED!)

Niko S

Udo

• Niko: 14:00 – 15:00 Uhr

• Udo: 15:00 – 16:00 Uhr

Wer Niko live erleben möchte:

Am 26. September 2025 spielt er im C2 ost

Thrilled erscheint jeden zweiten Samstag im Monat im Radio Querfunk, einem freien Radiosender in Karlsruhe.

Zu Gast in unserer Sendung sind wechselnden DJs aus der Region und Umgebung.

Niko S.: Bandcamp, Instagram

C2 Ost: Instagram

Udo: Instagram

THRILLED! : Instagram , Youtube