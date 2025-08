THRILLED! On Air || IMMI BAKES und da:sypoda

zu Gast : IMMI BAKES und da:sypoda

IMMI BAKES :Seit mehreren Jahren steht Immi als DJ an den Decks. Mit einem breiten Spektrum an musikalischen Einflüssen von Soul über Disco bis hin zu Funk, Highlife und Hip-Hop, findet sie ihre besondere Leidenschaft im Bereich House Music.

Ihr musikalischer Stil zeichnet sich durch eine Mischung aus soulful, groovy Vibes, mit einer ordentlichen Portion Funk und Afro-Rhythms aus.

Inspiriert von dengoldenen 90ern und House-Subgenres wie Classic, Soulful, Italo & Deep Houst, New York Garage, Electro sowie Afro & Latin.

und

da:sypoda: Inzwischen von Mainz nach Karlsruhe gezogen und in beiden Städten aktiv. Als Resident im Schick Mainz hat sie sich mit ihren vielseitigen Sets zwischen House, Techno und Bassmusik einen festen Platz in der Szene erspielt.

Thrilled erscheint jeden zweiten Samstag im Monat im Radio Querfunk, einem freien Radiosender in Karlsruhe.

Zu Gast in unserer Sendung sind wechselnden DJs aus der Region und Umgebung.

.THRILLED! : Instagram , Youtube

IMMI BAKES: Instagram

da:sypoda: Instagram