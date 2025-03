THRILLED! On Air || Elsa (clocked) & miOm ( Eskapade Kollektiv, Stuttgart )

ELSA (clocked) Aufgewachsen ist Sie in der Karlsruher Subkultur und hat dort ihren ganz eigenen Sound entwickelt. Ihre Musikauswahl ist geprägt von ihrer Liebe zu perkussiven Elementen und verspielten Rhythmen Infos zur Sendung: Thrilled erscheint jeden zweiten Samstag im Monat im Radio Querfunk, einem freien Radiosender in Karlsruhe. Zu Gast in unserer Sendung sind wechselnden DJs aus der Region und Umgebung.

mi0m ( Eskapade Kollektiv, Stuttgart ) is a bass music enthusiast from Southern Germany. They have always been an electronic music lover with their roots going back to 90s UK rave culture. Their style goes beyond genre boundaries and always looks out for complex sounds to expand the listener’s horizon. Co-founder of the ESKAPADE bass-music club night, a club series dedicated to empowering marginalised genders. Member of Sunny High Club Stuttgart ☀️.