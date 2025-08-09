Tektural Sounds Marco Drahltek @ Querfunk Karlsruhe 09.08.2025

Tektural Sounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tektural Sound

Finest electronic Musik

https://hearthis.at/tektural-sounds/

 

Sendetermin
Samstag, 9. August 2025 - 23:00 bis Sonntag, 10. August 2025 - 0:00
Tags
Sendung: 
Tektural Sounds
Techno
Externer Link: 
TEKTURAL SOUNDS