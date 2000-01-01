Tektural Sounds and Friends with Chris Vinylist / Marco Drahltek Tektural Sounds / ZweiQuadrat Diagonalton @ Querfunk Karlsruhe 13.12.2025

Tektural Sounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tektural Sounds

Finest electronic Musik

https://hearthis.at/tektural-sounds/

 

Sendetermin
Samstag, 13. Dezember 2025 - 23:00 bis Sonntag, 14. Dezember 2025 - 4:00
Tags
Sendung: 
Tektural Sounds
Techno
Externer Link: 
TEKTURAL SOUNDS