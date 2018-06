Show in Pieces

Nach zwei einsamen Sendungen, in denen Marco allein am Mikro saß, ist Andi ab dieser Folge wieder an Bord, um blöde Zwischenfragen zu stellen. Und da Andi etwas Nachholbedarf hat, werden in Folge 19 gleich vier Themen behandelt, die so gar nichts miteinander zu tun haben. Der Clou: Marco und Andi haben jeweils zwei Themen vorbereitet, von denen der andere nichts weiß. Spontane Reaktionen und Zwischenfragen garantiert!

Also schön einschalten am 24.06.2018 um 13h Uhr.

Nach der Sendung gibt es - wie immer - sowohl die Playlist als auch alle Informationen über die Sendung und deren Inhalte auf unserer Webseite zu finden: take42.de.