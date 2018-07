Never knew I could feel like this! Wir freuen uns sehr auf unsere nächste Sendung, in der sich alles um Satine, Christian, Harry, den Duke, die ewige Liebe und Eifersucht dreht. Moulin Rouge, der bildgewaltige Film von Buz Luhrman!



Also einschalten, am 22.07.2018 um 13 Uhr!



Nach der Sendung gibt es - wie immer - sowohl die Playlist als auch alle Informationen über die Sendung und deren Inhalte auf unserer Webseite zu finden: take42.de.