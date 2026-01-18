Taiwan Heute 2026

​ Erstausstrahlung So. 18.01.2026 - Taiwan Heute – Querfunk

Loves in the Air - Umaq, Foto: Album Cover

Erstausstrahlung So. 18.01.2026 - Taiwan Heute – QuerfunkMusik aus Taiwan

"Nachrichten" – Ilon Huang – 06. Januar 2026 – Verschiedene Meldungen

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl – 06. Januar 2026 – Chinas Manöver rund um Taiwan

"Musik aus Taiwan" – Eva Triendl – 08. Januar 2026 – Umaq: Love's in the Air

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl – 12. Januar 2026 – Zu Venezuela & Trump Bedeutung für Taiwan

Umaq: Love's in the Air-Programm-Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 08. Januar 2026 – 26:25

Umaq: Love's in the Air

Wir stellen heute das kürzlich erschienene Album "Love's in the Air" von Umaq vor. Umaq sind das Ehepaar Sakinu vom indigenen Volk Paiwan und Savi vom indigenen Volk Bunun. Sie leben mit ihren drei Kindern in Taitung in Südosttaiwan. Die Lieder auf dem Album sind Geschichten aus ihrem Leben – in den Sprachen Paiwan, Bunun und auch Chinesisch und Englisch.

"Nachrichten" – Ilon Huang – 06. Januar 2026 – Verschiedene Meldungen



2026-1-Januar - Präsident - LaiChingTe - Neujahrsansprache - Foto: Präsidialamt



2026-6-Januar - GMF-Geschäftsführerin Bonnie-S-Glaser - Foto: CNA



2026-6-Januar - Michae Gahler - EU Parlaments Abgeordneter - Foto: CNA



2026-6-Januar - Seki Hei - Abgeordneter aus Japan - Foto: CNA

Deutsches Programm 2026-01-06-Programm-Radio Taiwan International

Verschiedene Nachrichten des Tages vom 6. Januar 2026 – Am Mikrofon Ilon Huang

Neujahrsansprache: Präsident Lai setzt vier Ziele für 2026- Nachrichten-Radio Taiwan International

Neujahrsansprache: Präsident Lai setzt vier Ziele für 2026

Präsident Lai Ching‑te (賴清德) hat am heutigen 1. Januar im Präsidialamt seine Neujahrsansprache "Insel der Resilienz, Licht der Hoffnung" gehalten. Er kündigte vier Hauptziele an und rief mit Blick auf Chinas militärische Ambitionen zu rascher parteiübergreifender Zusammenarbeit beim Verteidigungsetat auf. Konkret drängte er auf zügige Verabschiedung des achtjährigen Sonderbudgets über 1,25 Billionen NT‑Dollar zur Stärkung der Landesverteidigung.

Lai verwies auf die wirtschaftlichen Ergebnisse des vergangenen Jahres, darunter starkes Wachstum, Rekorde an der Börse und die beste Beschäftigungslage seit 25 Jahren, und dankte der Bevölkerung für Zusammenhalt. Als erstes Ziel nannte er ein sichereres und widerstandsfähigeres Taiwan; er betonte, ohne robuste Verteidigung gebe es weder einen Staat noch Raum für Debatten. Zweitens soll Taiwan "intelligent und wohlhabend" richtung Zukunft schreiten: Die Regierung will Taiwan zum Vermögensverwaltungszentrum Asiens entwickeln und die "AI - Neue Zehn Bauvorhaben" starten, um die Wettbewerbsfähigkeit der nächsten Generation zu sichern.

Drittens strebt Lai eine ausgewogenere Entwicklung an, mit Maßnahmen wie Langzeitpflege 3.0, vollständiger Gebührenfreiheit an weiterführenden Schulen, Mietzuschüssen und sozialem Wohnungsbau. Die Kontroverse um das Gesetz zur Aufteilung von Einnahmen und Ausgaben zwischen Zentralregierung und Gemeinden solle in einem umfassenden, parteiübergreifenden Verfahren gelöst werden, um Kommunen zu stabilen Finanzen zu verhelfen und zugleich die Steuerungsfähigkeit des Zentrums zu sichern. Viertens kündigte Lai an, die demokratische Einigkeit zu fördern; er erklärte, blockierte oder verfassungsrechtlich umstrittene Gesetzesvorhaben hätten gezeigt, wie wichtig Kooperation über Parteigrenzen hinweg sei, und er werde sich dafür aktiv einsetzen. Zum Schluss dankte er Streitkräften, Küstenwache, Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen und den freiwilligen Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz.

Europäischer Abgeordneter: Chinas Militärübungen nahe Taiwan gefährden das „friedliche Zusammenleben“- Nachrichten-Radio Taiwan International

Europäischer Abgeordneter: Chinas Militärübungen nahe Taiwan gefährden das „friedliche Zusammenleben“

Taipei – 6. Januar 2026. Die militärischen Übungen, die China in der vergangenen Woche rund um Taiwan abgehalten hat, seien provokativ und zeigten eine „inakzeptable Haltung“ Pekings, die das „friedliche Zusammenleben über die Taiwanstraße hinweg“ gefährde, sagte der Abgeordnete des Europäischen Parlaments Michael Gahler am Dienstag.

Mit Blick auf globale geopolitische Herausforderungen warnte Gahler bei einem Treffen mit Präsident Lai Ching-te (賴清德) im Präsidialamt in Taipeh, dass „viele Gewissheiten, die wir über Jahrzehnte hatten, zu verschwinden scheinen“, ohne näher darauf einzugehen.

Vor diesem Hintergrund unterstrich Gahler, der den Vorsitz der Europäischen Taiwan-Freundschaftsgruppe innehat, wie wichtig es sei, dass das Europäische Parlament und Demokratien weltweit klar für den Erhalt des Friedens in der Taiwanstraße eintreten – ein Zustand, den China seiner Ansicht nach zu verändern versuche.

„Die Taiwanstraße ist eine internationale Meerenge, und es ist gut, dass verschiedene Länder dies zeigen, indem sie Schiffe durch diese Meerenge schicken und deutlich machen, dass wir eine einseitige Änderung des Status quo nicht akzeptieren“, sagte Gahler, der eine zehnköpfige Delegation auf einem sechstägigen Besuch in Taiwan bis zum 9. Januar leitet.

Gahler erklärte, die internationale Gemeinschaft habe Pekings „kriegerische und aggressive Haltung“, wie sie sich in den groß angelegten Militärübungen der vergangenen Woche in den Gewässern und im Luftraum rund um Taiwan gezeigt habe, scharf verurteilt.

Eine gemeinsame Herausforderung für Taiwan und Europa sei zudem die „rechtswidrige und unfreundliche“ Sabotage von Untersee-Kommunikationskabeln. Zu diesem Thema habe seine Delegation am Montag mit taiwanischen Regierungsvertretern Meinungen ausgetauscht.







Japanischer Abgeordneter: Taiwan kein Teil Chinas- Nachrichten-Radio Taiwan International

Japanischer Abgeordneter: Taiwan kein Teil Chinas

Taipei – 6. Januar 2026 Der chinesischstämmige japanische Abgeordnete Seki Hei ist am Dienstag in Taiwan eingetroffen und erklärte dabei, Taiwan sei kein Teil Chinas, sondern ein unabhängiges Land.

Seki Hei, der dem japanischen Oberhaus (House of Councillors) angehört, gab laut CNA nach seiner Ankunft am Flughafen Taipeh-Songshan eine kurze Erklärung ab. Er war auf Einladung des Thinktanks „Indo-Pacific Strategy Think Tank“ nach Taiwan gekommen, um an einem Seminar teilzunehmen.

In seiner Ansprache sagte er, er sei glücklich und aufgeregt, taiwanischen Boden zu betreten. Er erklärte, die chinesische Regierung habe Sanktionen gegen ihn verhängt und ihm die Einreise nach China untersagt. Dass er jedoch problemlos nach Taiwan einreisen konnte, zeige deutlich, dass die Volksrepublik China und die Republik China „völlig unterschiedliche Länder“ seien.

Der Abgeordnete betonte: „Taiwan ist absolut kein Teil Chinas. Taiwan ist Taiwan.“ Weiter sagte er: „Taiwan ist die Republik China und hat nichts mit der Volksrepublik China zu tun.“

Er erklärte, der Zweck seines Besuchs sei es, genau dies zu unterstreichen und der Welt mitzuteilen, dass „Taiwan ein unabhängiges Land ist“. Auf die Aussage des chinesischen Außenministeriums, seine Äußerungen zu Taiwan seien „nicht der Rede wert“, antwortete Seki Hei: „Ob sie es erwähnen oder nicht, ist mir egal.“

Seki Hei wurde in der chinesischen Provinz Sichuan geboren und absolvierte ein Studium der Philosophie an der Peking-Universität. 1988 ging er nach Japan, um ein Doktorandenprogramm an der Graduate School of Intercultural Studies der Universität Kobe zu beginnen.

Nach dem Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Proteste auf dem Tiananmen-Platz entschloss er sich, mit der Kommunistischen Partei Chinas zu brechen. 2007 nahm er die japanische Staatsbürgerschaft an.

Bei der Oberhauswahl im vergangenen Juli kandidierte Seki Hei für die Japanische Innovationspartei und wurde erstmals ins Parlament gewählt.

Chinesische Invasion Taiwans könnte 100.000 PLA-Tote verursachen und einen Putsch auslösen- Nachrichten-Radio Taiwan International

Chinesische Invasion Taiwans könnte 100.000 PLA-Tote verursachen und einen Putsch auslösen

Taipei – 6. Januar 2026. Eine groß angelegte chinesische Invasion Taiwans könnte mehr als 100.000 Opfer in der Volksbefreiungsarmee (PLA) sowie rund 50.000 tote taiwanische Soldaten zur Folge haben. Das geht aus einem Bericht des German Marshall Fund of the United States (GMF) hervor, der am Montag unter dem Titel „If China Attacks Taiwan“ veröffentlicht wurde.

Der Bericht wurde von einem Autorenteam verfasst, dem unter anderem GMF-Geschäftsführerin Bonnie S. Glaser und der Analyst des American Enterprise Institute, Zack Cooper, angehören. Er analysiert die möglichen Auswirkungen und Folgen einer chinesischen Militärinvasion Taiwans aus wirtschaftlicher, militärischer, gesellschaftlicher und internationaler Perspektive.

Dem Bericht zufolge würden bereits bei einem begrenzten Konflikt die wirtschaftlichen Kosten Chinas Exporte belasten und insbesondere die Elektronikindustrie durch Unterbrechungen der Lieferketten treffen. Im Falle eines groß angelegten Krieges würde sich die Weltwirtschaft in zwei Lager spalten: eine von den USA geführte Koalition, die vor allem von Marktnachfrage getragen wird, und ein von China angeführtes Bündnis, das sich auf Rohstoffe und Grundmaterialien stützt.

Militärisch geht der Bericht davon aus, dass China bei einem begrenzten Konflikt zwischen 2026 und 2030 seinen Vorteil überraschender künftiger Angriffe verlieren würde. Taiwan und die USA könnten dies nutzen, um internationale Verbündete zur Unterstützung Taiwans zu mobilisieren.

Bei einer groß angelegten Invasion würde ein mehrere Monate dauernder Krieg laut Bericht mehr als 100.000 PLA-Tote fordern. Hinzu kämen etwa 50.000 tote taiwanische Soldaten und 50.000 taiwanische zivile Opfer, 5.000 tote US-Soldaten und 1.000 getötete Zivilisten sowie 1.000 gefallene japanische Soldaten und 500 zivile Opfer. Der Konflikt würde demnach vermutlich mit dem Rückzug der PLA von der Hauptinsel Taiwans enden, während China die Kontrolle über die Inseln Kinmen und Matsu behalten könnte.

Der Bericht argumentiert, dass die hohen Opferzahlen und „spektakulären“ Verluste wie versenkte Flugzeugträger schwer zu verbergen wären. Eine Niederlage könnte die chinesische Führung unter Druck setzen, die Verantwortung auf PLA-Kommandeure abzuwälzen, was möglicherweise einen Militärputsch auslösen könnte.

In gesellschaftlicher Hinsicht würde ein begrenzter Konflikt in der Taiwanstraße voraussichtlich die Versorgung der Küstenregionen mit Lebensmitteln und Medikamenten durch Transportblockaden beeinträchtigen. Eine länger andauernde Auseinandersetzung mit steigenden Opferzahlen würde laut Bericht die Legitimität des Krieges infrage stellen und soziale Unruhen begünstigen.

International würde ein begrenzter Konflikt die bilateralen Beziehungen schädigen, während ein groß angelegter Krieg dazu führen könnte, dass die USA und ihre Verbündeten Botschafter abziehen und chinesisches Botschaftspersonal ausweisen. Einige Länder könnten sich aus der „Neuen Seidenstraße“ zurückziehen und die Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS einstellen. Mit zunehmender Dauer des Krieges müsste China zudem mit härteren internationalen Sanktionen und Boykotten rechnen.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass selbst begrenzte militärische Maßnahmen verheerende Folgen für die chinesische Wirtschaft hätten, wobei sich die Kosten möglicherweise auf Billionen US-Dollar belaufen würden.



Taiwan Monitor Icon-RTI

Chinas Manöver rund um Taiwan-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 06. Januar 2026 – 11:20

Chinas Manöver rund um Taiwan

Wir berichten heute in Taiwan Monitor über das Militärmanöver "Mission Justice 2025", das China Ende Dezember rund um Taiwan durchführte.

Was bedeutet die Vorgehensweise der USA in Venezuela für Taiwan?-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 12. Januar 2026 – 11:54

Was bedeutet die Vorgehensweise der USA in Venezuela für Taiwan?

Die USA haben kürzlich eine Militäraktion gegen Venezuela durchgeführt und den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festgenommen und in die USA gebracht. Wird dieses Vorgehen der USA Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den USA und China haben? Könnte das Vorgehen der USA in Venezuela von anderen Ländern als Präzedenzfall gesehen werden - z.B. für China, um militärisches Vorgehen gegen Taiwan zu rechtfertigen?

Erstausstrahlung So. 21.12.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Musik aus Taiwan - Lieder zum Schnee - Schneelandschaft in Taiwan, Foto: CNA



Taiwan Monitor - Prof. Li-Jung-Shian (李忠憲) - Digitale Sicherheit

Buch Cover: 《數位國土保衛戰》



Sehnsucht auf 3 Stockwerken – "Wispers To The Horizon" ist das Leitthema auf der Bienale Taipei

Taipei Bienale - Carina Rother - Wochenendmagazin, Foto: Carina Rother



Taipei Bienale - Carina Rother - Wochenendmagazin - Die Bienale ist Teamarbeit

Co-Kurator Till Fellrath - Mitte hinten, bei der Eröffnung inmitten der ausstellenden Künstler, Bild: Carina Rother



Erstausstrahlung So. 21.12.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl – 08. Dezember 2025 – Prof. Li Jung-Shian: Digitale Sicherheit

"Musik aus Taiwan" – Eva Triendl: 11. Dezember 2025 – Lieder zum Schnee

"Wochenendmagazin" – Carian Rother – 07. Dezember 2025 – Taipei Bienale

Musik

Prof. Li Jung-Shian: Digitale Sicherheit-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 08. Dezember 2025 – 19:22

Prof. Li Jung-Shian: Digitale Sicherheit

Wir sprechen heute mit Professor Jung-Shian Li (李忠憲), Professor an der Abteilung für Electrical Engineering an der National Cheng Kung University. Professor Li hat an der Technischen Universität Berlin promoviert und ist Experte im Bereich Cybersicherheit. Vor Kurzem erschien das Buch 《數位國土保衛戰》über digitale Sicherheit, unter anderem mit Kapiteln über Halbleiter, kritische Infrastruktur, Soziale Medien, E-Commerce, digitale Personalausweise, Anwendung von Künstlicher Intelligenz und E-Voting. Wir sprechen mit Professor Li über die Herausforderungen Taiwans im Bereich digitale Sicherheit.

Lieder über Schnee -Programm-Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 11. Dezember 2025 – 27:04

Lieder über Schnee

Heute spielen wir in "Musik aus Taiwan" Lieder über Schnee - darunter "Haare wie Schnee" von Jay Chou, "Ich habe gehört, dass es in Peking geschneit hat" von Zheng Xing, "Schnee im April" von Wang Leehom, "Süße Schneeflocken" und "Schnee am Nordpol".





Taipei Biennale-Kurator Till Fellrath: Die Ausstellung ist Teamarbeit-Programm-Radio Taiwan International

Wochenendmagazin – Carina Rother – 7. Dezember 2025 – 8:45

Taipei Biennale-Kurator Till Fellrath: Die Ausstellung ist Teamarbeit

Im Taipei Fine Arts Museum ist vom 01.11.2025 bis 29.03.2026 die Taipei Biennale zu sehen. Das renommierte Forum für zeitgenössische Kunst bringt taiwanische und internationale Künstlerinnen und Künstler in einer vorsichtig komponierten Ausstellung zusammen. Unter dem Titel “Whispers on the Horizon” steht die Biennale dieses Jahr im Zeichen von Sehnsucht und Ahnung.

Kuratiert wurde die Ausstellung dieses Jahr von dem deutsch-libanesischen Kuratoren-Duo Sam Bardaouil und Till Fellrath. Die beiden sind eigentlich die Direktoren der Nationalgalerie der Gegenwart, dem Berliner Museum Hamburger Bahnhof. In der asiatischen und taiwanischen Kunstlandschaft sind sie seit vielen Jahren unterwegs.

Co-Kurator Till Fellrath erzählt im Interview, wie die Arbeit der Kuration für die Biennale ausgesehen hat.

Erstausstrahlung So. 16.11.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Sangpuy zum Album “Mudalrep - Draw near” - Foto: Windmusik





Die Kaohsiung-Brücke in Hamburg, Foto: CNA



Taiwan Monitor - Militärhubschrauber am 10. Oktober 2025, Foto: CNA



Taiwan Monitor - Diskusion zu Plenartagung in Peking im Oktober 2025, Foto: CNA

Erstausstrahlung So. 16.11.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Nachrichten" – 27. Oktober 2025 – Die Kaohsiung-Brücke in Hamburg

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl – 27. Oktober 2025 – Experte: Keine Bewegung bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China

"Musik aus Taiwan" – Eva Triendl: 06. November 2025 – Sangpuy zum Album “Mudalrep - Draw near”

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl – 03. November 2025 – Zu Chinas 15. Fünfjahreplan

Hamburg benennt Brücke nach Taiwans Hafenstadt Kaohsiung- Nachrichten-Radio Taiwan International

Nachrichten, Taipei 27. Oktober 2025

Hamburg benennt Brücke nach Taiwans Hafenstadt Kaohsiung

Eine Fußgängerbrücke in Hamburg ist nach der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung benannt worden.

Wie die taiwanische Nachrichtenagentur CNA am 25. Oktober berichtete, wurde Mitte Oktober an der bislang mit der Kennzeichnung F566 versehenen, unbenannten Brücke in der Hamburger Speicherstadt ein Straßenschild mit der Aufschrift "Kaohsiung-Brücke" angebracht.

Der Initiator des Vorschlags, Timo Fischer, FDP-Mitglied der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, sagte in einem Interview mit CNA, dass der Hamburger Hafen und der Hafen von Kaohsiung Partnerhäfen seien und Deutschland und Taiwan demokratische Partner. Mit der Namensgebung wolle man diese Freundschaft sichtbar machen.

Die Bezirksversammlung hatte bereits im Mai vergangenen Jahres einem entsprechenden gemeinsamen Antrag von FDP, SPD und CDU zugestimmt.

Zwischen dem Hamburger Hafen und dem Hafen von Kaohsiung besteht seit 1999 eine Hafenpartnerschaft. Seither haben sich enge wirtschaftliche Beziehungen zwischen beiden Städten entwickelt. Im Rahmen dieser Partnerschaft findet auch ein politischer Austausch durch Besuche von Senatorinnen, Senatoren und Mitgliedern der Hamburgischen Bürgerschaft statt. Diese Partnerschaft sollte nun auch im Hamburger Stadtbild sichtbar gemacht werden.

Fischer zufolge besteht die Partnerschaft der Häfen Hamburgs und Kaohsiungs bereits seit über 25 Jahren. Vielen Hamburgerinnen und Hamburgern sei dies jedoch nicht bekannt, und es sei an der Zeit, diese Verbindung sichtbar zu machen. Ursprünglich sei geplant gewesen, eine nahe gelegene Straße in "Kaohsiungstraße" umzubenennen. Dies habe jedoch nicht den Richtlinien für Straßenbenennungen entsprochen. Daher habe man sich für die bislang unbenannte Brücke F566 entschieden.

In einer Zeit, in der demokratische Werte weltweit unter Druck stünden, solle man die Verbindungen mit Ländern, die, wie Taiwan, ebenfalls Demokratie wertschätzten, durch freundschaftliche und kulturelle Handlungen stärken.

Hamburg werde mit seinen mehr als 2.500 Brücken oft als "Stadt der Brücken" bezeichnet. Für Fischer sind Brücken mehr als nur Verkehrsverbindungen – sie symbolisieren Verbindung und Vertrauen, die Wasser-, Kultur- und politische Grenzen überwinden. Selbst eine kleine Brücke wie die Kaohsiung-Brücke könne dazu beitragen, Deutschland und Taiwan einander näherzubringen. Fischer hoffe, dass Menschen, die die Brücke überqueren, neugierig werden und sich näher mit Taiwan beschäftigen.

Experte: Keine Bewegung bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 27. Oktober 2025 – 11:44

Experte: Keine Bewegung bei den Beziehungen zwischen Taiwan und China

Warum ist Präsident Lai Ching-te in diesem Jahr in seiner Nationalfeiertagsansprache kaum auf die Beziehungen zwischen Taiwan und China eingegangen? Wie ist der Stand der Beziehungen? Wie werden sich Taiwans Verteidigungsausgaben entwickeln und werden die USA Taiwan möglicherweise als "Verhandlungsmasse" einsetzen? Radio Taiwan International sprach mit Professor Ma Chun-wei, Professor am Graduierteninstitut für Internationale Angelegenheiten und Strategische Studien an der Tamkang Universität darüber.

Mudalrep - Draw near -Programm-Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 06. November 2025 – 28:09

Mudalrep - Draw near

Heute stellen wir in Musik aus Taiwan weitere Lieder aus dem Album "Mudalrep " - "Draw near" von Sangpuy vor. Es ist das vierte Album von Sangpuy. Auf dem Album sind von Sanpuy komponierte Lieder in der Sprache Pinuyumyan.

Heute mit den Liedern Mudalrep (Draw near), muvii (Fly), muwavalis na trau (Shape-shifter), 'uringetran (Courage) Amanan Na Tavalang (Strive) ,





Chinas 15. Fünfjahreplan-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 3. November 2025 – 10:55

Chinas 15. Fünfjahreplan

Vom 20. bis 23. Oktober hat in Peking die 4. Plenartagung des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas stattgefunden.

Einer der Haupttagesordnungspunkte war der 15. Fünfjahresplan von 2026 bis 2030.

In Taipei fanden Foren statt, bei denen Experten über die Tagung diskutierten und Inhalte interpretierten. Mehr dazu heute in "Taiwan Monitor".

Erstausstrahlung So. 19.10.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Chthonic – Endless Aeons vom 28. April 2025 - Foto: Chthonic



2025 10.10. Kunstflugstaffel - Foto: CNA



2025-Konzert zum Mondfest in der Taipei Arena - Musik aus Taiwan Foto: CNA

Sonntag, 19.10.2025

Erstausstrahlung So. 19.10.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Chthonic" – 28. April 2025 – Endless Aeons – 4:48

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl und Chiu Bihui – 10. Oktober 2025 – Zum Nationafeiertag am 10.10.2025 – 19:58

"Musik aus Taiwan" – Eva Triendl: 02. Oktober 2025 – Lieder zum Mondfest – 28:47

Musik

01 - Jingle -Taiwan Heute 0:27 – 2019

02 - Taiwan Heute - Zeitlos 0:09 – 2019

03 - 2Young - Sunday 4:15 – 1995

CHTHONIC閃靈【ENDLESS AEONS 百萬遍】Music Video

Chthonic – Endless Aeons vom 28. April 2025

Chthonic - Endlose Äonen

CHTHONICs neue Single "Endless Aeons" ist ein kraftvolles Werk, das sich mit Themen wie Wiedergeburt und Katastrophen beschäftigt. Der Titel des Songs, "Endless Aeons", ist ein buddhistischer Begriff, der die Versammlung vieler Menschen beschreibt, um buddhistische Sutras zu rezitieren. Die Musik der Band war schon immer tief religiös, und "Endless Aeons" setzt diese Tradition fort, indem es die Frage erforscht, wann diese katastrophalen Ereignisse enden werden und ob wir ohne Reue leben können, wenn wir unser Leben noch einmal von vorne beginnen könnten. Die Songtexte und das Musikvideo sind eine Fortsetzung von CHTHONICs früheren Werken und stehen nun den Fans zum Anschauen und Erleben zur Verfügung.

Nationalfeiertag 2025-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl und Chiu Bihui – 10. Oktober 2025 – 19:58

Nationalfeiertag 2025

Heute wird in Taiwan der Nationalfeiertag begangen. Wir berichten über den Ablauf, Inhalte und Besonderheiten der Feierlichkeiten vor dem Präsidialamt in diesem Jahr.

Lieder zum Mondfest-Programm-Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 02. Oktober 2025 – 28:47

Lieder zum Mondfest

Das Mondfest oder Mittherbstfest wird am 15. Tag des achten Monats nach dem traditionellen Kalender gefeiert und fällt in diesem Jahr auf den 6. Oktober. Zum Mondfest werden Mondkuchen mit verschiedensten Füllungen gegessen, gekauft und verschenkt, es gibt Pomelos und viele grillen abends im Freien und betrachten dabei den Mond.

Wir spielen heute zur Einstimmung auf das Mondfest einige Lieder über den Mond.

Erstausstrahlung So. 21.09.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



The Eyes of the Sky - Album Cover-Wind Musik - Foto: Zhong Sheng-xiong

Taiwan Monitor-Militärparade am 03.09-2025 in Peking - Foto: AFP



Ein Kalender gegen chinesische Desinformation - Kulturpanorama - Benedict Kroll mit Lin Wei-lun - Fotos: Lin Wei-lun

Erstausstrahlung So. 21.09.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" – Eva Triendl – 08. September 2025 – Blick aus Taiwan auf die Militärparade in Peking – 11:08

"Musik aus Taiwan" – Eva Triendl: 18. September 2025 – Augen des Himmels: Geschichten über den Schutz der Natur und Umwelt – 31:15

"Kulturpanorama" – Benedict Kroll – 14. September 2025 – Ein Kalender gegen chinesische Desinformation – 10:00

Blick aus Taiwan auf die Militärparade in Peking-Programm-Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 08. September 2025 – 11:08

Blick aus Taiwan auf die Militärparade in Peking

Die Volksrepublik China hat am 3. September anlässlich des 80. Jahrestags der japanischen Kapitulation am 2. September 1945 eine großangelegte Militärparade abgehalten. Mit der Kapitulation endete der Zweite Weltkrieg im Pazifik. An der Parade in Peking nahm auch die frühere Vorsitzende der Kuomintang (KMT), Hung Hsiu-chu, teil. Dies stieß in Taiwan auf Kritik – zudem gehen die Ansichten über die historische Darstellung des Widerstandskriegs gegen Japan auseinander.

Augen des Himmels: Geschichten über den Schutz der Natur und Umwelt-Programm-Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 18. September 2025 – 31:15

Augen des Himmels: Geschichten über den Schutz der Natur und Umwelt

Das Album "Augen des Himmels", "Eyes of the Sky" enthält Lieder bzw. Instrumentalstücke zum Thema Natur, Umweltschutz, Schutz der natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft usw. verschiedener Musiker und Komponisten - es ist auch ein Album über die "stillen Heldinnen und Helden", die sich für Umweltprojekte und soziale Projekte engagieren.

Heute hören wir unter anderem das Stück "Getreidefeld-Fantasie", Chishang Landstraße 197 - ein Lied auf Hakka - , und ein Lied in der indigenen Sprache Amis über den Verlust des traditionellen Landes indigener Völker.



Ein Kalender gegen chinesische Desinformation-Programm-Radio Taiwan International

Kulturpanorama – Benedict Kroll – 14. September 2025 – 10:00

Ein Kalender gegen chinesische Desinformation

Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vergiftet und beeinflusst russische Desinformation den politischen Diskurs in Deutschland erheblich.

Russische Akteure vertiefen gezielt Unsicherheiten und Spaltungslinien, vorallem jene, die in der Gesellschaft tatsächlich bereits bestehen. Sie machen sich den freien Diskurs einer Demokratie zu Nutze und verbreiten vorallem über soziale Medien und mit Hilfe künstlicher Intelligenz Nachrichten und Narrative, die vorhandene erwünschte Ansichten bestärken und unerwünschte Ansichten schwächen.

Das Vorgehen hat deutliche Wirkung. Bei der Bundestagswahl im Februar hat die AfD, die wie aus russischen Dokumenten hervorgeht, gezielt unterstützt werden sollte, mit 20,8 Prozent ein Ergebnis erzielt, das vor einigen Jahren wohl noch unmöglich schien. Deutsche Öffentlichkeit und Politik scheinen ratlos.

Man möge sich jetzt vorstellen, der Gegner Deutschlands in diesem Informationskrieg, wie Russland ihn nennt, wäre die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, eine führende Kraft in der Entwicklung künstlicher Intelligenz und noch wichtiger, teilte eine gemeinsame Sprache und Kulturgeschichte.

In dieser Ausgabe des Kulturpanoramas spreche ich mit dem mehrfach international ausgezeichneten Fotografen Lin Weilun darüber, wie Desinformation in Taiwan aussieht und wie in diesem Falle Kunst einen Beitrag dazu leisten kann, den öffentlichen Dialog gegen Desinformation zu schützen.

Im Rahmen des Taiwan International Photography Festivals wird bis Anfang Oktober seine Ausstellung im C-Lab in Taipei gezeigt. Dort präsentiert er in Form eines Fotokalenders für jeden Monat eine Form von Desinformation, die saisonal ist, die also jährlich oder in einem Fall alle vier Jahre um die selbe Zeit wieder auftaucht. Veranstaltet wird das Festival von der Lightbox Photography Library. Einer non-profit Bibliothek für Fotographie.

Dies ist der erste Teil meines Gesprächs mit Lin Weilun. Im nächsten Teil gehen wir auf die verschiedenen Desinformationsnarrative ein.

Weitere Infos zu der Ausstellung hier: https://tipf.tw/en/tipf/dear-taiwan_lin-wei-lun_iorg

Erstausstrahlung So. 17.08.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Sauljaljui - Vaivaik - Albumcover

Erstausstrahlung So. 17.08.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Leben in Taiwan" – Shangning Postel-Heutz – 30. Juni 2025 – Lisa Schörgenhofer: Praktikum in der deutschsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International – 32:04

"Musik aus Taiwan" – Eva Triendl: 07. August 2025 – Sauljaljui - zum Album: Vaivaik – 20:49

Radio Taiwan International-Programm-Lisa Schörgenhofer: Praktikum in der deutschsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International

Leben in Taiwan – Shangning Postel-Heutz – 30. Juni 2025 – 32:04

Lisa Schörgenhofer: Praktikum in der deutschsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International

Weiter geht es mit unserer Mini-Sendereihe zu Praktikumsmöglichkeiten bei deutschsprachigen Institutionen in Taiwan. In der letzten Folge warfen wir einen Blick in das Praktikum von Lena Marie in der Deutschland-Vertretung, dem sogenannten Deutschen Institut, heute werfen wir einen Blick direkt ins hiesige Haus: Lisa Schörgenhofer war gut drei Monate bei uns in der deutschen Redaktion und hat als fleißige Praktikantin mitgewirkt. Lisa kommt aus Österreich und bringt eine reiche akademische und berufliche Erfahrung als Projekt- und Eventmanagerin mit. Lassen Sie sich überraschen, wie geschickt und talentiert Lisa ihre Kompetenzen eingesetzt hat und viele Sendungen kreiiert hat, die momentan unter der Rubrik "Fokus" zu finden sind! Darüber hinaus erzählt Lisa natürlich alles über die Hintergründe ihres Praktikums bei uns und ihr Leben in Taipei!

Sendungen von Lisa:

1) Künstler Jimmy Brainless auf Taiwantour 2025: Mit "Im Schein der Pfütze" auf Lesetour

https://www.rti.org.tw/de/programnews?uid=4&pid=78765

2) Künstlerin und Performerin Anne Glassner als „Artist in Residence“ im Treasure Hill Artist Village

https://www.rti.org.tw/de/programnews?uid=4&pid=78766

Lisas Webseite: https://work-with-lisa.com/

LinkedIn: https://linkedin.com/in/lisa-sch%C3%B6rgenhofer

Sauljaljui: Vaivaik -Programm-Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 07. August 2025 – 20:49

Sauljaljui: Vaivaik

Vavaik (Albumcover)

Wir stellen heute in "Musik in Taiwan" das Album "Vaivaik" von Sauljaljui vor. Sauljaljui hat für dieses Album in diesem Jahr den Golden Melody Award für das beste Album in indigenen Sprachen erhalten – und für das Lied Dipin Kari Tang auf dem Album den Golden Melody Award für das beste Arrangement.

Erstausstrahlung So. 20.07.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

Erstausstrahlung So. 20.07.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan in Bewegung" Juliane Miller: 09. Juli 2025 – Alex Kunz: Taiwan in Zahlen und Karten – 22:30

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 19. Juni 2025 – Ananas - Mango: Lieder über Früchte – 27:51

Radio Taiwan International-Programm-Alex Kunz: Taiwan in Zahlen und Karten

Taiwan in Bewegung – Juliane Miller – 09. Juli 2025 – 22:30

Alex Kunz lebt seit Jahren in Taiwan, wo er bisher als Forscher an der Academia Sinica zu Mikroplastik forschte. Seine Kenntnisse in der Datenverarbeitung und -visualisierung nutzt er, um Taiwan aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erkunden. Im Rti-Interview erzählt er von seinen Datenquellen, seinen Lieblingsgrafiken und vom Spiel mit dem Algorithmus.

Ihr findet Alex und seine Karten auf seiner Website, Instagram,Threads, Facebook, Bluesky und Linkedin

Radio Taiwan International-Programm-Ananas - Mango: Lieder über Früchte

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 19. Juni 2025 – 27:51

Sommerzeit ist Früchtezeit – wir haben heute in Musik aus Taiwan Lieder über Früchte ausgewählt: Zitronen, Ananas, Mangos, Wassermelonen, Guaven, Bananen, Kokosnüsse und die Konkurrenz zwischen Obstbauern und Makaken.

Fools Garden - Lemon Tree (Official HD Video) - YouTube - 1995 – 3:11

Plakat zu: TAIWAN x CARMINA x OPERA, Bild: Hohaiyan Künstlerverein



Kulturpanorama - RTI - Radio Taiwan International, Bild: RTI



Shangri-La Dialog, bei Rede von US Verteidigungsminister Pete Hegseth, Foto: CNA

Erstausstrahlung So. 15.06.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 29. Mai 2025 – TAIWAN x CARMINA x OPERA

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 09. Juni 2025 – Shagri-La Dialog und Taiwans Sicherheit



Wir gratulieren dem QUERFUNK, denn am 17. Juni 1995 ging er auf Sendung. Im Juni 2025 ist sein 30. Geburtstag. Gefeiert wird am Samstag, den 21. Juni von 12 bis 23 Uhr im Gewerbehof, in der Steinstraße 23, dem Standort des Querfunk. Ihr seid Alle eingeladen um mit zu feiern. Ausführliches Programm siehe www.querfunk.de





Kulturpanorama - RTI - Radio Taiwan International, Bild: RTI

Plakat zu: TAIWAN x CARMINA x OPERA, Bild: Hohaiyan Künstlerverein

Shangri-La Dialog, bei Rede von US Verteidigungsminister Pete Hegseth, Foto: CNA

Kulturpanorama - Programm - RTI Radio Taiwan International

Deutsches Programm - 2025-06-07 - Programm - RTI Radio Taiwan International

"Kulturpanorama" Bendict Kroll: 06. Juni 2025 – 7:09

Zu den Schätzen im Palastmuseum Taipei

TAIWAN x CARMINA x OPERA - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 29. Mai.2025 – 34:35

TAIWAN x CARMINA x OPERA

Taiwan - Carmina - Opera - in Wien, Freiburg und Berlin: Ein Dialog zwischen der taiwanischen und der europäischen Oper, eine harmonische Verflechtung traditioneller klassischer Musik und zeitgenössischer Schlagermusik. Trotz sprachlicher und kultureller Unterschiede zwischen Ost und West bleiben der Wandel der Natur und menschliche Emotionen zeitlose Themen, welche die Musik beider Welten miteinander verbinden. Wir sprachen mit Wu Ruei-ran, Algy Wu, über dieses Programm.

Mehr Informationen:

TAIWAN x CARMINA x OPERA

Ein Dialog zwischen der taiwanischen und der europäischen Oper, eine harmonische Verflechtung traditioneller klassischer Musik und zeitgenössischer Schlagermusik. Trotz sprachlicher und kultureller Unterschiede zwischen Ost und West bleiben der Wandel der Natur und menschliche Emotionen zeitlose Themen, welche die Musik beider Welten miteinander verbinden.

Das Kammermusikensemble, bestehend aus herausragenden Musikerinnen und Musikern, vereint westliche und östliche Instrumente sowie Gesang zu einem einzigartigen Klangbild. Gemeinsam erschaffen sie ein farbenprächtiges musikalisches Fest voller Harmonie und kultureller Vielfalt.

Das Programm umfasst taiwanische Lieder sowie Melodien aus der Taiwan-Oper, arrangiert von Ruei-Ran Wu, sowie

Werke von CHEN Gang, HUANG Haihuai, Christoph Willibald Gluck, Johann Strauß, Georges Bizet, Daniel August von Binzer, Claude Debussy, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler, Nicolaus Huber und Wolfgang Liebhart.

I-Chiao SHIH Mezzosopran weitere Info Yu-An CHEN Alt weitere Info

Kaoru ASAYAMA Violine weitere Info Chiao-Hua CHANG Erhu weitere Info

Kuan-Han WU Klavier weitere Info Min-Tzu LEE Perkussion weitere Info

Ruei-Ran WU Bandoneon / Moderator weitere Info

WIEN

Di. 17. Juni 2025, 19:00 Uhr

Kaisersaal, MusikQuartier 1070

Kaiserstrasse 10, 1070 Wien

Eintritt: 22-; erm. 14-

Reservierung: hohaiyan.arts@gmail.com

FREIBURG

Do. 19 Juni 2025, 17:00 Uhr

Historisches Kaufhaus, Kaisersaal ->

Münsterplatz 24, 79098 Freiburg im Breisgau

Eintritt: 25-; erm. 16-

Tickets: www.eventim.de

BERLIN

Sa. 21. Juni 2025, 20:00 Uhr

Konzerthaus Berlin, Werner-Otto-Saal ->

Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Eintritt: 24-; erm. 16-

Tickets: www.eventim.de

https://www.hohaiyan-arts.com/products_detail/131.htm

https://www.facebook.com/hohaiyan.arts

Shagri-La Dialog und Taiwans Sicherheit - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 09. Juni 2025 – 9:50

Shagri-La Dialog und Taiwans Sicherheit

Vom 30. Mai bis 1. Juni fand in Singapur der diesjährige Shangri-la-Dialog statt. Der jährlich von der britischen Denkfabrik "International Institute for Strategic Studies (IISS)" ausgerichtete Shangri-La Dialog ist eines der wichtigsten sicherheitspolitischen Foren weltweit und die wichtigste Sicherheitskonferenz in der Region Asien-Pazifik. Bei dem diesjährigen Treffen sprachen hochrangige Politiker, Militärvertreter und Experten aus aller Welt über Sicherheitspolitik, Krisenherde und Bedrohungslagen, darunter steigende Aggressivität Chinas in der Region, unter anderem gegenüber Taiwan.

Erstausstrahlung So. 18.05.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Schlagzeilen der Woche: Der verstorbene Papst Franziskus mit dem taiwanischen indigenen Bischof Norbert Pu.

(Quelle: FB des Heiligen Stuhls aus dem Jahr 2023)



Musik aus Taiwan: Blühender Blauregen in Chiayi, Foto: Kultur- und Tourismusamt Landkreis Chiayi, CNA



Taiwan Monitor: Veranstaltung am Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges in Europa in Taipei, Foto: CNA



Vienna Teng – We've Got You (i - Spark) – 3:36 – 08. Oktober 2024, Bild: ViennaTeng Official Music Video

Erstausstrahlung So. 18.05.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 01. Mai 2025 – Frühlingslieder

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 12. Mai 2025 – Gedenken zum Ende des 2. Weltkriegs in Taiwan

"Vienna Teng" Neue EP: 08. Oktober 2024 – We've Got You (i - Spark) – 3:36 (US Musikerin mit taiwanischen Wurzeln) Official Music Video



Nach dem Tod des Papstes: Beziehungen zischen Taiwan und Vatikanstadt - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 29.04.2025 – Chiu Bihui und Ilon Huang – 15:50

Nach dem Tod des Papstes: Beziehungen zischen Taiwan und Vatikanstadt

Am 21. April 2025 ist Papst Franziskus nach etwas über 12 Jahren im Amt verstorben.

Obwohl nur etwa 1,4% von Taiwans Bevölkerung katholisch sind (Umfrage des Instituts für Soziologie der Academia Sinica aus dem Jahr 2021), verfolgt man das Ableben des Papstes und die bevorstehende Wahl des neuen Papstes mit großer Aufmerksamkeit. Denn der Papst ist nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch das Staatsoberhaupt von Vatikanstadt, und Vatikanstadt ist einer von weltweit lediglich 12 verbliebenen diplomatischen Verbündeten Taiwans, und der einzige davon in Europa.

Daher wollen Chiu Bihui und Ilon Huang sich heute über die Beziehungen zwischen Taiwan und Vatikanstadt unterhalten, und warum die Wahl des neuen Papstes von Interesse für Taiwan ist.

Frühlingslieder - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 01.05.2025 – 24:57

Frühlingslieder

Es ist Frühling - und deshalb spielen wir heute in "Musik aus Taiwan" Frühlingslieder aus Taiwan, angefangen von Oldies ab den 1940er Jahren bis zur chinesischsprachigen Version von "Alle Vögel sind schon da".

Taiwan gedenkt Ende des 2. Weltkriegs in Europa - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 12. Mai 2025 – 9:37

Taiwan gedenkt Ende des 2. Weltkriegs in Europa

In Taiwan Monitor berichten wir heute über Taiwans erste Gedenkveranstaltung zum Ende des 2. Weltkriegs in Europa und die Inhalte der Rede von Präsident Lai Ching-te bei dieser Veranstaltung..

Vienna Teng - We've Got You (i - Spark) [Official Music Video by Andrew Benincasa] 3:36

Vienna Teng – We've Got You (i - Spark) – 3:36 – 08. Oktober 2024 Official Music Video

Lyrics: we’ve got work to do going digging digging digging digging digging deep this time ’cause this goes way back we’ve got work to do gonna rise up rise up rise up rise up rise up tall this time ’cause there’s no falling back, no and in our ears and on our minds beyond your years your rallying cry is calling us out again calling us in again we watch you draw their frightened fire you’re keeping calm you’re aiming higher, it’s summoning all our best more power than we knew we had yeah we’ve got a light to see our way by we’ve got what we need when we’ve got you we’re not afraid we won’t break we’ve got what we need when we’ve got you we've got you but we’re already tired going digging digging digging digging digging deep this time before we’re laid flat and we are fed up and full of fury gonna rise up rise up rise up rise up rise up tall this time and climb our way back to love and in our ears and on our minds beyond your tears your rallying cry is calling us out again calling us in again we watch you draw their frightened fire you’re keeping calm you’re aiming higher, it’s telling us “look ahead let’s build the day we wanna have” now we’ve got a light to see our way by we’ve got what we need when we’ve got you we’re not afraid we won’t break no we’ve got what we need when we’ve got you we've got you we've got you

Erstausstrahlung So. 20.04.2025 - Taiwan Heute – Querfunk





Musik aus Taiwan - Im April beginnt die Rhododendronblüte im Hochgebirge am Huanshan -

Foto: Landkreis Nantou - CNA



Taiwan Monitor - Zollkonflikt zwischen den USA und China - Bild: AFP



Karte der kulturellen Wahrzeichen von Frauen in Tamsui - Bild: RTI



Vienna Teng - Album Cover Mini EP 2025 - Bild: Vienna Teng



Vienna Teng - Foto - Vienna Teng





Erstausstrahlung So. 20.04.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 03. April 2025 – April, April – 30:14

"Formosaik" Uta Rindfleisch: 10. April 2025 – Karte der kulturellen Wahrzeichen von Frauen in Tamsui – 9:03

"Vienna Teng" Neue EP: 21. Februar 2025 – We've Got You (∞ - Two Truths) – 4:36 (US Musikerin mit taiwanischen Wurzeln) Official Music Video

Der Zollstreit zwischen den USA und China - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 14. April 2025 – 9:28

Der Zollstreit zwischen den USA und China

Wir berichten heute in Taiwan Monitor über den Zollkonflikt zwischen den USA und China, Einschätzung zur Situation und möglichen Entwicklungen und ob sich durch die steigenden Spannungen die Gefahr eines militärischen Vorgehens Chinas gegen Taiwan erhöht?

April, April! - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 03.04.2025 – 30:14

April,April

Wir hören heute Lieder über den April, darunter das gerade erste erschienene Lied "Froher 1. April" von Crowd Lu, im April kann es noch schneien von Leehom Wang, "Regen am 1. April", ein Lied vom Jahr 1985 von Lin Yu-sheng, "Aprilregen" von Feng Feifei und Narrenspiel von der Band Accusefive.

Karte der kulturellen Wahrzeichen von Frauen in Tamsui - Programm - RTI Radio Taiwan International

Formosaik – Uta Rindfleisch – 10.04.2025 – 9:03

Karte der kulturellen Wahrzeichen von Frauen in Tamsui

Uta stellt heute eine Landkarte mit kulturellen Wahrzeichen von Frauen in Tamsui vor. Diese Karte wurde von der Volkshochschule Tamsui ausgearbeitet. Eine Arbeitsgruppe der Volkshochschule hatte sich auf die Suche nach Orten mit Bedeutung für die Entwicklung von Frauen, darunter die erste Mädchenschule in Taiwan und die Tamkang Universität, die eine enge Verbindung zur Frauenbewegung in Taiwan in den 1980er Jahren hatte. Die Karte beinhaltet auch Orte, die besondere Erfahrungen von Frauen in der Geschichte widerspiegeln.

Vienna Teng - We've Got You (∞ - Two Truths) [Official Music Video] 4:36

Vienna Teng – We've Got You (∞ - Two Truths) – 4:36 – 21. Februar 2025 Official Music Video

Aktuell auf Tournee, u.a.

VIENNA TENG - 20.04.2025 | Tollhaus | Karlsruhe

Die Songwriterin Vienna Teng meldet sich diesen Herbst mit ihrem Mashup-Song „We've Got You“ zurück - ihre erste neue Musik seit fast einem Jahrzehnt - aber ihre Fans waren die ganze Zeit dabei. Sie haben sogar in den Jahren zwischen den Veröffentlichungen die Konzerthallen gefüllt, ein ehrgeiziges Musikvideo in wenigen Stunden per Crowdfunding finanziert und sich zu Hunderten angeschlossen, als sie 2022 ihr Patreon-Projekt „Music x Climate Action“ startete.

Diese Art von Hingabe ist seit dem 2002 erschienenen Album „Waking Hour“ zu spüren, das sie in die Weekend Edition von NPR, die Late Show mit David Letterman und an die Spitze der Musikcharts von Amazon brachte. Auf vier weiteren Studioalben - dem kammermusikalischen „Warm Strangers“, dem jazzbetonten „Dreaming Through the Noise“, dem Indie-Epos Inland Territory und dem strahlenden Elektro- Pop von Aims - hat Vienna ihren Genre-verändernden Vorbildern wie Paul Simon und Tori Amos gehuldigt und gleichzeitig einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Zusammen mit ihren fesselnden Live-Auftritten und ihrer aufmerksamen Online- Präsenz hat sich ihre Arbeit eine treue Anhängerschaft über Generationen und Kontinente hinweg aufgebaut.

Viennas neue Mini-EP „We've Got You“ spiegelt die Komplexität ihres Lebens in den letzten zehn Jahren wider: Arbeit gegen den Klimawandel, Aufbau von Gemeinschaften, Elternschaft. Zwei Songs, die jeweils den Titel „We've Got You“ tragen, wirken wie zweieiige Zwillinge: der eine ist ein Indie-Pop-Hommage an inspirierende Menschen, der andere ein Kammer-Folk-Gruß an unbesungene Helden. Gleichzeitig gespielt, ergeben sie ein neues, komplexes Ganzes: ein Mashup und ein Liebesbrief an soziale Bewegungen.

The "We've Got You" EP is out now 2:09 – 1.11.2024

Vienna Teng - We've Got You (i - Spark) [Official Music Video by Andrew Benincasa]

We've Got You (ii - Comfort) 4:23

We've Got You (ii - Comfort) - YouTube 3:15 – 10.10.2024

We've Got You (ii - Comfort) · Vienna Teng

Erstausstrahlung So. 16.03.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Albumcover: Women´s Island von Ado; Foto: Wind Music



Chipfabrik von dem taiwanischem Chiphersteller TSMC in Arizona, USA; Foto: CNA





Timtos Wirtschaftspavillion in Taipei; Foto: Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei

Erstausstrahlung So. 16.03.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl - Lieder für und über Frauen

"Bussines News" Ilon Huang - Deutscher Pavillon auf der TIMTOS 2025 und andere BizNews

TSMC erhöht US-Investition um US$ 100 Milliarden - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 11.03.2025 – Chiu Bihui und Ilon Huang – 17:39

TSMC erhöht US-Investition um US$ 100 Milliarden

Der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC hat am Abend des 03. März gemeinsam mit dem US-Präsidenten angekündigt, seine Investitionen in den USA um 100 Milliarden US-Dollar zu erweitern.

Einen Tag später forderte Elbridge Colby, nominiert für eine Führungsposition im US-Verteidigungsministerium, vor dem US-Senat, dass Taiwan seine Verteidigungsausgaben deutlich erhöhen müsse - mindestens auf 5 %, idealerweise sogar 10 % seines BIP um der wachsenden Bedrohung durch China zu begegnen.

Was hat TSMC zu diesem Schritt bewoge? Sind die Forderungen von Colby berechtigt? Wie reagieren Taiwans Regierung, Experten und Bevölkerung auf diese Entwicklungen? Darüber sprechen Chiu Bihui und Ilon Huang heute in Schlagzeilen der Woche..





Lieder für und über Frauen - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 13.03.2025 – 30:00

Lieder für und über Frauen

Am 8. März war Weltfrauentag. Aus diesem Anlass spielen wir heute in Musik aus Taiwan Lieder zu diesem Thema, darunter Lieder in den Sprachen der indigenen Völker Amis und Dawu, Oldies und neuere Lieder. Alle diese Lieder haben das chinesische Zeichen für Frau (女) im Titel.

Deutscher Pavillon auf der TIMTOS 2025 und andere BizNews - Programm - RTI Radio Taiwan International

Business News – Ilon Huang – 04.03.2025 – 5:11

Deutscher Pavillon auf der TIMTOS 2025 und andere BizNews

Deutscher Pavillon auf der TIMTOS 2025 zeigt Spitzenleistungen im Bereich Smart Manufacturing

Das Deutsche Wirtschaftsbüro Taipei hat für die TIMTOS 2025 21 deutsche Top-Unternehmen zum „German Pavilion“ zusammengeführt. Mit modernsten Automatisierungstechnologien und Innovationen will der Pavillon die intelligente Fertigung und nachhaltige Entwicklung vorantreiben. Die Besucher haben die Möglichkeit, diese fortschrittlichen Lösungen aus erster Hand zu erleben und potenzielle Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden.

Die Taipei International Machine Tool Show (TIMTOS), die gemeinsam vom Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) und der Taiwan Association of Machinery Industry (TAMI) organisiert wird, findet noch bis zum 8. März im Nangang Exhibition Center in den Hallen 1 und 2 und im Taipei World Trade Center in Halle 1 statt.

Taiwans Verbrauchervertrauen stabilisiert sich im Februar

Nach einem viermonatigen Rückgang hat sich der taiwanische Verbrauchervertrauensindex (CCI) im Februar 2025 stabilisiert und ist um 0,05 Punkte auf 72,59 gestiegen. In den vier Monaten davor war der Verbrauchervertrauensindex jedesmal gefallen. Zuwächse wurden bei der Einschätzung der inländischen Wirtschaftsaussichten, dem Kauf langlebiger Güter, den Beschäftigungsmöglichkeiten und den Familienfinanzen beobachtet. Das Vertrauen in Aktienanlagen und die Preiserwartungen gingen jedoch zurück, wobei letztere ein Achtmonatstief erreichten.

Taiwans Arbeitslosenquote sinkt im Januar auf 25-Jahres-Tief

Die Arbeitslosenquote Taiwans ist im Januar 2025 auf 3,30% gesunken und hat damit den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 25 Jahren erreicht. Dies entspricht einem Rückgang um 0,02% gegenüber Dezember 2024, während die saisonbereinigte Quote auf 3,37% fiel. Die Zahl der Arbeitslosen ging um 3.000 auf 396.000 Personen zurück.

Junge Berufstätige sind nach wie vor am stärksten von der Arbeitslosigkeit betroffen: Hochschulabsolventen sind mit einer Arbeitslosenquote von 4,45 % konfrontiert, während die Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen 11,14 % verzeichnete, was hauptsächlich auf die erstmalige Arbeitssuche zurückzuführen ist. Bei den 25-29-Jährigen lag die Arbeitslosenquote bei 5,58 % und bei den 30-34-Jährigen bei 3,36 %.

Taiwanische Elektronikfirmen planen verstärkte Investitionen in Texas

Führende taiwanische Elektronikhersteller, darunter Foxconn, Compal und Inventec, bereiten sich darauf vor, ihre US-Aktivitäten durch bedeutende neue Investitionen in Texas zu erweitern. Quellen aus der Industrie deuten darauf hin, dass offizielle Ankündigungen bis Mai 2025 gemacht werden könnten, als Teil umfassenderer Bemühungen, sich mit dem Vorstoß der US-Regierung für eine heimische Halbleiter- und Elektronikfertigung in Einklang zu bringen.

Die potenziellen Erweiterungen zielen darauf ab, Partnerschaften mit US-Kunden in Bereichen wie Cloud Computing, Automobilelektronik und Halbleiterfertigung der nächsten Generation zu stärken.

Taiwan bringt KI und digitale Gesundheit in der Medizintechnik voran

Der taiwanische Medizintechniksektor expandiert, angetrieben durch die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), die fortgeschrittene digitale Gesundheitsversorgung und die steigende Nachfrage nach Diagnosegeräten. Das erkärte Germany Trade and Invest for Taiwan and the Phillipines. Angesichts der alternden Bevölkerung und des starken Engagements der Regierung für Innovationen im Gesundheitswesen wird erwartet, dass der Markt von 3,6 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 5,1 Mrd. USD im Jahr 2028 wachsen wird. Taiwan investiert in KI-gesteuerte Diagnostik, Präzisionsmedizin und Roboterchirurgie und nutzt dabei seine Stärken bei Halbleitern und intelligenter Fertigung. Unternehmen wie Advantech und Quanta Computer sind führend in der Entwicklung von Patientenüberwachungs- und Bildgebungstechnologien, während Krankenhäuser KI-gesteuerte Datenanalysen integrieren, um die medizinischen Ergebnisse zu verbessern. Trotz der lokalen Fertigung bleibt Taiwan von importierten Medizinprodukten abhängig, wobei Deutschland zu den wichtigsten Lieferanten gehört, insbesondere bei Elektrodiagnostik und Röntgengeräten. Im Jahr 2024 werden die deutschen Exporte von Röntgensystemen nach Taiwan auf 74,4 Millionen US-Dollar steigen, was die starke Präsenz des Landes in diesem Segment unterstreicht. Regierungsinitiativen wie der Medical Device Management Act vereinfachen die behördlichen Genehmigungen und erleichtern den Markteintritt für internationale Unternehmen. Da sich die Digitalisierung des Gesundheitswesens beschleunigt, bietet Taiwan gute Chancen für globale Medizintechnikunternehmen, die in den Bereichen KI-gestützte Gesundheitslösungen, diagnostische Bildgebung und Präventivmedizin expandieren wollen.

Erstausstrahlung So. 16.02.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Die Hauptlaterne des Laternenfestes in Taipei, Foto: CNA



Brief an den US Präsident Jimi Carter, als Protest, gegen den Abbruch der direkten diplomatischen Beziehungen

zur Republik China in Taiwan, von Studenten und Lehrkräften der Nation Cheng Chi University, Foto: CNA



Das Frühlingsfest ist auch eine Zeit der Spaziergänge unter Kirschblüten Foto: New Taipei City, CNA



Die Region Ali Shan ist eines der Hauptreiseziele für Touristen aus China, Foto: CNA

Erstausstrahlung So. 16.02.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 30. Januar 2025 - Frohes neues Jahr der Schlange!

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 03. Februar 2025 - Tourismus zwischen Taiwan und China

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 13. Februarr 2025 - Lieder zum Laternenfest - 2 Lieder

Wandel der China-Politik der USA während der Carter-Regierung - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 20. Januar 2025 – 10:01

Wandel der China-Politik der USA während der Carter-Regierung

Am 29. Dezember 2024 ist der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren verstorben. Jimmy Carter war von 1977 bis 1981 im Amt. Während der Amtszeit von Jimmy Carter brachen die USA die diplomatischen Beziehungen zur Republik China (Taiwan) ab und nahmen diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China auf. Wir berichten heute in Taiwan Monitor über die China-Taiwan-Politik der USA während der Carter-Regierung und die Veränderungen der Beziehungen zwischen den USA, China und Taiwan bis zur Biden-Regierung und zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.

Frohes neues Jahr der Schlange! - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 30.01.2025 – 27:46

Frohes neues Jahr der Schlange!

Am 29. Januar 2025 hat das neue Jahr der Schlange begonnen. Wir hören heute passend Lieder über Schlangen, unter anderem "Die Schlange kommt" von Namwee, "Schlangenbeschwörer" von der Band "The Wall Tigers", das Oldie "Schlangentaille" gesungen von Yao Li und Lieder über die "Liebe vom Schlangensee", einer Legende des indigenen Volkes Rukai.

Tourismus zwischen Taiwan und China - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 03. Februar 2025 – 11:49

Tourismus zwischen Taiwan und China

Der Tourismus von Reisenden aus China nach Taiwan ist auch nach Ende der COVID-19-Pandemie nicht wieder in Fahrt gekommen. China hat kürzlich angekündigt, Gruppenreisen nach Taiwan wieder zu ermöglichen, jedoch vorerst nur für die Bewohner Shanghais und Fujians.

Radio Taiwan International sprach mit Huang Cheng-tsung, Associate Professor für Tourismus an der Providence Universität in Yilan und Geschäftsführer des Verbandes von Reiseunternehmen Zentraltaiwans über den Tourismus zwischen Taiwan und China.

Lieder zum Laternenfest - Programm - RTI Radio Taiwan International

Lieder zum Laternenfest

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 13.02.2025 – 32:03

Am 15. Tag des neuen Jahres wird das Laternenfest gefeiert. In diesem Jahr fiel das Laternenfest auf den 12. Februar. In Taiwan veranstalten viele Städte und Landkreise um die Zeit des Laternenfestes ihre örtlichen Laternenfeste mit Laternenausstellungen und Rahmenprogrammen. Außerdem wird jährlich das landesweite "Taiwan Lantern Festival" veranstaltet. Das große Taiwan Laternenfest findet jedes Jahr in einer anderen Stadt oder einem anderen Landkreis statt, in diesem Jahr in Taoyuan. Wir stellen heute in "Musik aus Taiwan einige Lieder zum Laternenfest vor, darunter über einen Besuch des Laternenfestes und das Steigen lassen von Himmelslaternen.

Link zum Taiwan Laternenfestival 2025: https://2025taiwanlanternfestival.org/En/

Erstausstrahlung So. 19.01.2025 - Taiwan Heute – Querfunk



Schnee am Taiping Shan, Foto: CNA



1. Inselkette - Bild: Wikipedia



Taiwan und die Beziehungen zwischen den USA und China, Bild: RTI



Betel Nuts Brothers: Mitala, Bild: Albumcover

Erstausstrahlung So. 19.01.2025 - Taiwan Heute – Querfunk

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 12. Dezember 2024 - Das Glück der Schneeflocke - 2 Lieder

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 13. Januar 2025 - Taiwan, China und die Trump-Regierung

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 09. Januar 2025 - Betel Nuts Brothers: Mitala

Album von China - Erster Tag zum Chinesischen Neuen Jahr

Die erste Inselkette und Chinas Strategie - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 06. Januar 2025 – 10:08

Die erste Inselkette und Chinas Strategie

China hat im Dezember im Gebiet der ersten Inselkette umfassende militärische Aktivitäten vorgenommen. Gemäß Berichten waren rund 90 Schiffe der chinesischen Marine und Küstenwache beteiligt. Taiwan liegt in der Mitte dieser geostrategisch sehr wichtigen ersten Inselkette. Analysten zufolge waren diese Militäraktionen aber nicht nur gegen Taiwan gerichtet, sondern auch gegen Anrainerstaaten, mit Schwerpunkt der ersten Inselkette.

Das Glück der Schneeflocke - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 12. Dezember 2024 – 24:52 – davon ca. 6:15 Minuten

Das Glück der Schneeflocke

Heute hören wir in Musik aus Taiwan Lieder über den Schnee, darunter Oldies wie "Der Schneemann ist weg" gesungen von Yao Li, Im Schnee nach Pflaumenblüten suchen, gesungen von Teresa Teng, "Glück der Schneeflocke" von Wang Hai-ling und Lieder aus den 1990-er Jahren, darunter "Wenn es in Taipei schneit" von Vivian Hsu.

Taiwan, China und die Trump-Regierung - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 13. Januar 2025 – 8:28

Taiwan, China und die Trump-Regierung

Am 20. Dezember erschien im US-amerikanischen Magazin "Foreign Affairs" ein Artikel von Yan Xuetong, Professor und Ehrenpräsident des Instituts für Internaitonale Beziehungen an der rennomierten chinesischen Tsinghua Universität mit dem Titel "Warum China Trump nicht fürchtet".

In diesem Artikel heißt es unter anderem, dass die Frage von Taiwans Unabhängigkeit eine Quelle der Reibereien zwischen Peking und Washington bleiben wird. Aber dass es deswegen zu einem Krieg zwischen China und den USA kommen werde, sei unwahrscheinlich.

Peking werde in den kommenden vier Jahren vor allem damit beschäftigt sein, die langsam wachsende Wirtschaft Chinas zu revitalisieren. China werde keinen Zeitplan für eine Vereinigung mit Taiwan aufstellen, wenn es sich vor allem um sein Wirtschaftswachstum kümmert. Trump wiederum wolle als einer der größten US-Präsidenten in die Geschichte eingehen. Er werde sich auf innere Reformen konzentrieren und den Aufbau einer starken Wirtschaft. Er wolle deshalb nicht in die Frage von Taiwan mit hineingezogen werden und nicht einen Krieg zwischen Großmächten riskieren.

Wir berichten heute in Taiwan Monitor über Reaktionen auf diesen Artikel.

Betel Nuts Brothers: Mitala - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 09. Januar 2025 – 24:52

Betel Nuts Brothers: Mitala

Heute stellen wir in Musik aus Taiwan das neuste Album der "Betelnussbrüder", der Betel Nuts Brothers "Mitala" vor. Die Betel Nuts Brothers sind Angehörige des indigenen Volkes Amis aus dem Dorf Ciwidian in Hualien in Osttaiwan. Ihr 2024 erschienenes Album enthält Lieder ihres Dorfes Ciwidian in der indigenen Sprache Amis, manche traditionelle Gesänger des Dorfes, manche selbst geschriebene Lieder über das Dorf. Mehr über die Betelnussbrüder und einige Lieder aus dem Album "Mitala" hören Sie heute in "Musik aus Taiwan".

Album von China: Erster Tag des chinesischen Neujahrs - YouTube

Album von China: Erster Tag des chinesischen Neujahrs

Zu Chinesisch Neujahr am 29.01.2025, Jahr der Schlange

Relaxing Music | Chinesisch Traditionelle Guzheng Musik | Chinese entspannungsmusik -

YouTube

Relaxing Music | Chinesisch Traditionelle Guzheng Musik | Chinese entspannungsmusik

Chinesisch Traditionelle Guzheng Musik | Chinese entspannungsmusik | Beruhigend und Erhebend - Relaxing Music. Wenn Sie neu sind, abonnieren:http://bit.ly/2nXUzn1.

Erstausstrahlung So. 15.12.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 02. Dezember 2024 - APEC-Gipfel in Peru - 13:14

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 21. Dezember 2023 - Lieder zum Weihnachtsfest - 29:42

"Kulturpanorama" Benedict Kroll: 30. November 2024 - Deutscher Weihnachtsmarkt in Taipei – 9:52



Das Chimei-Museum Tainan mit der DISCO Weihnachtsparty, Foto: Chimei-Museum





Deutsche Weihnachtsmärkte in Taipei und New Taipei, Foto: Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei



Taiwan Monitor, Lin Shin-I bei Pressekonferenz, Foto: Präsidialamt

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 02. Dezember 2024 – 13:14

APEC-Gipfel in Peru

Vom 15. bis 16. November fand in Lima in Peru der diesjährige APEC-Gipfel statt. Präsident Lai Ching-te hat Lin Hsin-i, Präsidentenberater und früherer Vizepremierminister und Wirtschaftsministerin als Vertreter zum APEC-Gipfel entsandt.

Präsidenten Taiwans können nämlich nicht persönlich an den APEC-Gipfeln teilnehmen, sondern entsenden jeweils einen Vertreter mit Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft und Handel.

Lin Hsin-i hat nach seiner Rückkehr in einer Pressekonferenz über den APEC-Gipfel, weitere APEC-Treffen und seine Teilnahme berichtet.

https://de.rti.org.tw/radio/programMessageView/programId/336/id/108038

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 21. Dezember 2023 – 29:42

Lieder zum Weihnachtsfest

Auch in Taiwan wird mehr und mehr Weihnachten gefeiert - es gibt Weihnachtspartys, Weihnachtsmärkte, Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekorationen und auch Weihnachtslieder. Von den meisten bekannten Weihnachtsliedern gibt es auch chinesische Versionen, wie "Stille Nacht", "Jingle Bells" oder "White Chrismas". Heute hören wir in "Musik aus Taiwan aber etwas andere Lieder über Weihnachten wie "Das Weihnachtsfest steht vor der Tür" von Richie Ren, "Christmas in Summer" von Teresa Teng oder "Schreck in der Weihnachtsnacht" von der Band Mayday.

Deutscher Weihnachtsmarkt in Taipei - Programm - RTI Radio Taiwan International

Kulturpanorama – Benedict Kroll – 30. November 2023 – 9:52

Deutscher Weihnachtsmarkt in Taipei

Vom 29. November bis zum 1. Dezember findet im Taipei Yuanshan Expo Park der deutsche Weihnachtsmarkt statt. Am darauffolgenden Wochenende, vom 6. bis zum 8. Dezember, ist der deutsche Weihnachtsmarkt in Neu Taipei in Banqiao zu besuchen.

Zu Gast im Studio war Frau Dr. Eva Langerbeck, um den deutschen Weihnachtsmarkt vorzustellen. Dr. Eva Langerbeck ist seit nunmehr 5 Monaten die neue Delegierte der deutschen Wirtschaft in Taiwan und Leiterin des Deutschen Wirtschaftsbüros Taipei.

Merry Christmas in Chinese - Learn Chinese #Shorts

Merry Christmas in Chinese 0:12

Chinese Traditional Flute Music | Mind Relaxing | Yoga Meditation For 1 minute

Chinese Traditional Flute Music | Mind Relaxing | Yoga Meditation For 1 minute 0:57

​Taiwan Pride 26.10.2024 - 180.000 Teilnehmer, Foto: RTI



Wahlergebnisse zum japanischen Unterhaus 2024, Foto: NHK



Musik aus Taiwan - Lin-Ban Lieder (林班歌), Foto: CNA



Schlagzeilen der Woche - Einfluss der US-Wahlen auf Taiwan, Foto: CNA

Erstausstrahlung So. 17.11.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan in Bewegung" Juliane Miller: 30. Oktober 2024 - Taiwan LGBT+ Pride früher und heute - 9:47

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 04. November 2024 - Auswirkungen der Wahl in Japan auf Taiwan und die Region - 10:30

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 10. Oktober 2024 - Linban Lieder - 21:11

"Schlagzeilen der Woche" Chiu Bihui und Ilon Huang: 05. November 2024 - Einfluss der US-Wahlen auf Taiwan - 13:43

Taiwan LGBT+ Pride früher und heute - Programm - RTI Radio Taiwan International

30. Oktober 2024 – Taiwan in Bewegung – Juliane Miller – 9:47

Taiwan LGBT+ Pride früher und heute

In dieser Sendung berichtet Juliane von der Taiwan Pride 2024. Dort hat sie mit zwei langjährigen Teilnehmerinnen darüber gesprochen, wie sich die Pride Parade im Laufe der vergangenen 20 Jahre verändert hat und welche Herausforderungen es heute noch für die LGBT-Community in Taiwan gibt.

Dazu erfahren wir, was die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe 2019 mit einer Pressekonferenz in einem McDonalds im Jahr 1986 zu tun hat, und was es bedeutet, dass die gleichgeschlechtliche Ehe in einem Spezialgesetz geregelt ist.

Auswirkungen der Wahl in Japan auf Taiwan und die Region - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 04. November 2024 – 10:30

Auswirkungen der Wahl in Japan auf Taiwan und die Region

In Japan hat am Sonntag vor einer Woche die langjährige Liberaldemokratische Partei LDP bei der vorgezogenen Wahl des Unterhauses des Parlaments ihre Mehrheit verloren. Auch zusammen mit ihrem Junior-Koalitionspartner, der Partei Kōmeitō erreicht sie keine Mehrheit mehr Die LPD ist aber immer noch die größte Partei im Parlament..

Welche Auswirkungen werden diese Wahlergebnisse auf die politischen Entwicklungen in Japan und auf die indopazifische Region und Taiwan haben? Darüber sprachen Experten beim Institute for National Policy Research in Taipei veranstalteten Symposium.

Linban-Lieder - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 10. Oktober 2024 – 21:11

Linban-Lieder

Wir stellen heute in Musik aus Taiwan "Linban-Lieder (林班歌)" vor. Diese Lieder entstanden seit den 1950er, 1960er Jahren. Man benötigte für Erschließungsarbeiten und Forstarbeiten Arbeitskräfte und heuerten Arbeitskräfte aus indigenen Dörfern an. Diese Arbeiter kamen dann oft abends nach der Arbeit zusammen. Sie sangen dabei auch zusammen und es entstanden auch neue Lieder. Viele Linban-Lieder handeln von Sehnsucht nach der Heimat, nach einer zurückgelassenen Liebsten usw., oft auch auf ironische und lustige Weise. Linban-Lieder. Von vielen Liedern gibt es verschiedene Versionen von Melodie, Text und Sprache. Von vielen Linban-Liedern sind die Verfasser unbekannt. Eine ganze Reihe von Linban-Liedern sind bis jetzt bekannt.

Einfluss der US-Wahlen auf Taiwan - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 5. November 2024 – Chiu Bihui und Ilon Huang – 13:43

Einfluss der US-Wahlen auf Taiwan

Heute findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt. Wie könnte sich eine Präsidentschaft der demokratischen Kandidatin Kamala Harris im Vergleich mit einer Präsidentschaft des republikanischen Kandidatin Donald Trump auf Taiwan auswirken?

Darüber sprechen heute in Schlagzeilen der Woche Chiu Bi Hui und Ilon Huang.

Mondschein in Taiwan über einem Park in Taoyan, Foto: Stadtregierung von Toayan, CNA





Taiwan Monitor, Foto: CNA



Oktober-Schlagzeilen der Woche, Foto: CNA

Erstausstrahlung So. 20.10.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: 30. September 2024 - Chinas Militäraktionen im Pazifischen Raum - 9:56

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: 19. September 2024 - Mond Lieder- 25:54

"Schlagzeilen der Woche" Chiu Bihui: 1. Oktober 2024 -Regierung will 400.000 Volkskräfte ausbilden - 15:39

"Nachrichten": Zu Taifun Kraton am 3. Oktober 2024

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 30. September 2024 – 9:56

Chinas Militäraktionen im Pazifischen Raum

Vergangene Woche hat China bei einem Raketentest eine Interkontinentalrakete in den Pazifik abgeschossen. Vergangene Woche ist auch erstmals überhaupt ein Kriegsschiff der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte durch die Taiwanstraße gefahren. Ende August war gemäß Japans Verteidigungsministerium ein chinesisches militärisches Aufklärungsflugzeug kurz in Japans Luftraum nahe der Danjo-Inseln geflogen. Wir berichten heute in Taiwan Monitor über diese Entwicklungen und Reaktionen Taiwans und Japans.

Unter dem silbernen Mondschein - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 19. September 2024 – 25:54

Mond Lieder: Unter dem silbernen Mondschein

Am Dienstag wurde in Taiwan das Mondfest oder Mittherbstfest gefeiert. Und in weiten Teilen Taiwans konnte man auch den schönen Vollmond betrachten - zumindest zeitweise. Viele nutzten die Gelegenheit, um unter freiem Himmel und unter dem Vollmond mit der Familie oder mit Freunden zu grillen. Wir haben heute in "Musik aus Taiwan" einige weitere Lieder passend zur Mondfest-Stimmung, darunter "Mondscheinserenade", "Unter dem silbernen Mondschein", und auch Lieder über den Mond in den indigenen Sprachen Bunun und Amis.

Regierung will 400.000 Volkskräfte ausbilden - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 1. Oktber 2024 – Chiu Bihui – 15:39

Regierung will 400.000 Volkskräfte ausbilden

Während der Sitzung des Komitees für zivile Widerstandsfähigkeit (全社會防衛韌性委員會) am Donnerstag stellte die Regierung sein ziviles Verteidigungskonzept namens“400.000 verlässliche Volkskräfte”vor. Zentraler Punkt des Konzepts soll es sein, 400.000 Zivilisten für Einsätze mittlerer Intensität auszubilden, um das Militär in Krisensituationen unterstützen zu können.

In Schlagzeilen der Woche wollen Chiu Bi Hui und Ilon Huang darüber sprechen, was sich die Regierung genau unter diesem Konzept vorstellt, wie sie es realisieren möchte und welche Reaktionen es darauf gibt.

Taipei – 03. Oktober 2024.

21:30

Während in Pingtung und Kaohsiung im Süden Taiwans auch morgen Schulen und Behörden geschlossen, findet der Unterricht im Rest von Taiwan wieder statt. Ausnahmen gelten in Ruifang sowie in einigen Teilen Hualiens. Genauere Informationen dazu hier.

18:30

Krathon, mittlerweile zu einem leichten Taifun herabgestuft, befindet sich aktuell 30 Kilometer nord-nordöstlich von Kaohsiung und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h nach Norden. Die maximale Windgeschwindigkeit liegt bei 30 Metern pro Sekunde, mit Böen bis zu 38 Metern pro Sekunde. Trotz der Abschwächung bleibt der Einflussbereich des Sturms mit einem Radius von 180 Kilometern für Windstärke 7 und 50 Kilometern für Windstärke 10 bestehen.

Die kumulierten Regenmengen in den Bergregionen von Taitung haben bereits 1.600 Millimeter überschritten, in den Bergregionen von Pingtung 1.400 Millimeter, in den Bergregionen von Hualien fast 900 Millimeter, und in Ruifang, New Taipei, nähern sich schnell 800 Millimeter. Auch die Bergregionen von Kaohsiung haben mehr als 600 Millimeter und die Bergregionen von Keelung und Taipei über 500 Millimeter erreicht. Mit dem Fortbestehen des Taifuns über Land könnte dieser starke Regen noch eine Weile anhalten.Daher hat die Wetterbehörde weiterhin spezielle Warnungen vor extrem starkem Regen für New Taipei, Keelung, Kaohsiung, Pingtung und Taitung sowie Warnungen vor starkem Regen für die Bergregionen von Taipei und Hualien herausgegeben. Für die Ebenen von Tainan, Penghu, Hualien, Yilan und die Ebenen von New Taipei wurden ebenfalls starke Regenwarnungen ausgegeben.

Es wird erwartet, dass sich die Regenfälle mit der Abschwächung des Taifuns am 4. Tag allmählich beruhigen werden.

18:00

Bis 17 Uhr heute Nachmittag waren über 140.000 Haushalte ohne Strom, und aktuell sind immer noch mehr als 100.000 Haushalte betroffen. Insgesamt sind 26 Stadtbezirke von Stromausfällen betroffen. Einwohner berichten von umfangreichen Schäden und Signalstörungen, besonders in der Region Renwu, wo überall Trümmer und Blech zu finden sind. In der Nähe des Love River in Sanmin gibt es zudem Überschwemmungen, da das Hochwasser nicht abfließen kann.

Die Wasserversorgung ist ebenfalls betroffen, da die Stromausfälle die Pumpen lahmgelegt haben. Es gibt in mehr als zehn Stadtbezirken, darunter Sanmin, Xinxing, Yancheng, Xiaogang, Qijin und Qianzhen, Wasserversorgungsproblemen. Die Wasserwerke arbeiten daran, die Versorgung wiederherzustellen, und es wird erwartet, dass die Wasserprobleme bis Mitternacht andauern.

17:00

Taifun Krathon bewegt sich seit dem Landgang langsam mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h in nord-nordöstlicher Richtung. Trotz seines Landgangs bleibt die Stärke des Taifuns und der Radius der Sturmwinde unverändert. Die Zentrale Wetterbehörde (CWA) erwartet, dass Krathon entlang der westlichen Hälfte Taiwans weiter nach Norden ziehen wird, ohne die zentralen Bergregionen zu überqueren, was normalerweise zu einer Abschwächung des Sturms führen würde. Daher wird nicht vor Freitagnachmittag mit einer Abschwächung zu einem tropischen Tief gerechnet.

In den die Gebieten südlich von Tainan und an den Küstenregionen von Taichung bis Chiayi sowie Penghu und Matsu wehen starke Böen der Stärke 11 bis 13. In den Gebieten von Taoyuan bis Chiayi, entlang der Küste von New Taipei sowie auf der Halbinsel Hengchun, Orchid Island und Green Island sind ebenfalls starke Böen der Stärke 9 bis 10 möglich.

Die CWA hat zusätzlich für Keelung, Kaohsiung, Pingtung, die Halbinsel Hengchun und Taitung spezielle Warnungen vor extrem starken Regenfällen herausgegeben, während für die Bergregionen von Taipei und Hualien Warnungen vor starken Regenfällen bestehen.

16:00

Taifun Krathon zieht weiter über Taiwan. Nach Zahlen des Energieversorgers Taipower waren landesweit zeitweise über 318 000 Haushalte ohne Strom. Während die Reparaturarbeiten andauern waren bis nachmittags um 16:00 weiterhin über über 178 000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten.

14:00

Taifun Krathon ist um 12:40 im Bezirk Siaogang in der südwestlichen Stadt Kaohsiung an Land gegangen.

12:00

Taifun Krathon (山陀兒) befand sich heute morgen um 8:00 40 Kilometer südwestlich vor der Küste der Stadt Kaohsiungs im Südwesten Taiwans. Die Geschwindigkeit im Zentrum des Sturmes hat sich mittlerweile auf 35 m/s verlangsamt, die stärksten Windböen haben dabei eine Geschwindigkeit von 45 m/s. Der Radius der Sturmwinde der Stufe 7 hat sich von 220 km am Vortag auf 180 km reduziert. Der Radius der Sturmwinde der Stufe 10 beträgt 50 km.

Die Zentrale Wetterbehörde erwartet, dass der Sturm vor dem Mittag im Süden Taiwans an Land gehen wird. Dabei dürfte er von einem mittleren Sturm zu einem schwachen Sturm reklassifiziert (Windstärke 10-11 auf der Beaufortskala) werden. Dennoch dürften Wellenhöhen von bis zu 10 Metern im Süden sowie Südwesten und bis zu 7 Metern in der Taiwanstraße weiterhin andauern. Die Zentrale Wetterbehörde ruft die Bürger weiterhin zur Vorsicht auf; auch nach Landgang könnten Windböen der Stärke 14 auftreten.

In Taitung an der Ostküste Taiwans wurde ein kumulierter Niederschlag von 1600 mm gemessen, und auch in Pingtung waren es bisher mehr als 1100mm. Laut dem Landwirtschaftsministerium gelten derzeit 83 rote Warnungen vor Erdrutschen in insgesamt 24 Ortschaften, sowie 414 gelbe Warnungen in 172 Ortschaften.

Erstausstrahlung Do. 03.10.2024 - Taiwan Heute – Querfunk



"Taiwan Monitor" Eva Triendl: Präsident Lai 100 Tage im Amt

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: Campus Lieder

"Schlagzeilen der Woche" Chiu Bihui: Verhaftung von Kandidat

Präsident Lai Ching-te mit Nikki Haley, ehemalige UNO Botschafterin der USA, FOTO: CNA



Chi Yu Saengerin von Campus-Folklieder, FOTO: CNA



Ko Wen-je TTP Vorsitzender wurde festgenommen, FOTO: RTI

100 Tage im Amt: Präsident Lai Ching-tes Chinapolitik - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 2. September 2024 – 10:23

100 Tage im Amt: Präsident Lai Ching-tes Chinapolitik

Präsident Lai Ching-te ist nun schon etwas über 100 Tage im Amt – er hat am 20. Mai sein Amt als Präsident angetreten. "100 Tage Amtszeit" von Präsident Lai Ching-te war Anlass zu Analysen und Beiträgen in den Medien. Was hat Lai er in diesen 100 Jahren angestoßen? Welche Richtung hat er eingeschlagen? Setzt er in bestimmten Bereichen Schwerpunkte? Gibt es Änderungen bei der Chinapolitik im Vergleich zu seiner Vorgängerin Tsai Ing-wen? Darüber berichten wir heute in "Taiwan Monitor".



Campuslieder - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 5. September 2024 – 29:44

Campus Lieder

In dieser Woche hat nach den Sommerferien die Schule wieder begonnen und kommende Woche fängt das neue Semester in den Universitäten an. Deshalb gehen wir heute in "Musik aus Taiwan" zurück in die Zeit der "Campus-Folklieder", die in den 1970-er und 1980-er Jahren in Taiwan vor allem unter jungen Leuten beliebt waren. Einige davon, die bis heute bekannt sind, hören wir heute in "Musik aus Taiwan".

Ehemaliger Präsidentschaftskandidat Ko festgenommen - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 3. September 2024 – Chiu Bihui, Ilon Huang – 14:38

Ehemaliger Präsidentschaftskandidat Ko festgenommen

Am vergangenen Samstag wurde der Vorsitzende der taiwnischen Volkspartei, Ko Wen-je, auf Antrag der Staatsanwaltschaft fesgenommen. Grund dafür ist ein angeblicher Korruptionsskandals im Zusammenhang mit dem Core Pacific City-Sanierungsprojekt während seiner Amtszeit als Bürgermeister von Taipeh.

Inzwischen wurde Ko wieder freigelassen, wogegen die Staatsanwaltschaft allerdings Berufung einlegen will.

Chiu Bi Hui und Ilon Huang sprechen heute über die neuesten Entwicklungen im Fall von Ko Wen-je, ehemaliger Bürgermeister Taipehs und Präsidentschaftskandidat 2024, dem mit seiner Partei der Taiwanischen Volkspartei Korruption vorgeworfen wird.

Erstausstrahlung So. 18.08.2024 - Taiwan Heute – Querfunk



"Taiwan Monitor" Eva Triendl: IPAC-Jahresversammlung in Taipei

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: Lieder zum Vatertag

"Schlagzeilen der Woche" Chiu Bihui: Dr. Astrid Lipinsky über ihre Taiwan-Erfahrungen

"Rund um die Insel" Ilon Huang: zu C.K. Yang Olympia Zehn-Kämpfer von 1960

"Nachrichten" Schangning Postel Heutz: Einzelheiten zur Feier der Olympia-Athleten vom 16. August 2024

C.K. Yang Olympia Zehn-Kämpfer von 1960, Foto: CNA



Nachrichten: Am 16. August wird im Präsidentenpalast die Veranstaltung „Our Heroes! Team Taiwan“ stattfinden, um die Leistungen der taiwanischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris zu würdigen und diese Erfolge mit der Nation zu teilen, Foto:CNA



TaiwanMonitor: Die neuen Vorsitzenden der IPAC, Foto: CNA



Musik aus Taiwan: Lieder zum Vatertag, Foto: CNA



Schlagzeilen der Woche: Dr. Astrid Lipinsky

IPAC-Jahresversammlung in Taipei - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 5. August 2024 – 10:58

IPAC-Jahresversammlung in Taipei

Vergangene Woche veranstaltete die Interparlamentarischen Allianz zu China (Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC) ihre Jahreskonferenz in Taipei. 49 Parlamentsabgeordnete und Würdenträger aus 23 Ländern und dem Europäischen Parlament nahmen an der Versammlung teil. Die IPAC ist eine Interparlamentarische Allianz zu Fragen der Bedrohung von Demokratien durch Chinas Autoritarimus.

Die IPAC gab auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Taiwan offiziell Mitglied der IPAC geworden ist. Die Parlamentsabgeordnete von Taiwans Regierungspartei DPP Fan Yun (范雲) und die Parlamentsabgerodnete der Oppositionspartei Taiwan People's Party (TPP), Chen Gau-Tzu (陳昭姿) sind die beiden Co-Vorsitzenden für Taiwan.

Radio Taiwan International sprach mit der DPP-Abgeordneten Fan Yun über die IPAC und ihre Bedeutung für Taiwan.

Lieder zum Vatertag - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 8. August 2024 – 26:11

Lieder zum Vatertag

Heute wird in Taiwan der Vatertag gefeiert. Da acht in Chinesisch "ba" heißt und der 8.8. somit Ba-Ba ist der 8.8., der "Baba-Tag" der Vatertag. Wir spielen heute in Musik aus Taiwan einige Lieder über Väter. Von Oldies bis neuere Lieder und in den Sprachen Chinesisch, Taiwanisch und in der indigenen Sprache Amis.

Dr. Astrid Lipinsky über ihre Taiwan-Erfahrungen - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 5. August 2024 – Chiu Bihui – 8:24

Dr. Astrid Lipinsky über ihre Taiwan-Erfahrungen

Dr. Astrid Lipinsky ist am Institut für Ostasienwissenschaften / Sinologie der Universität Wien tätig. Darüber hinaus leitet sie "The Vienna Center for Taiwan Studies". Im heutigen Interview spricht sie von ihren Eindrücken von Taiwan und welche Veränderungen in Taiwan sie im Laufe der vergangenen Jahrzehnte beobachtet hat.

C. K. Yang - Taiwans einziger Medaillengewinner im Zehnkampf - Programm - RTI Radio Taiwan International

Rund um die Insel – 11. August 2024 – Ilon Huang – 6:08

C. K. Yang - Taiwans einziger Medaillengewinner im Zehnkampf

Heute gehen in Paris die Olympischen Spiele 2024 zu Ende. Taiwan konnte sich über 2 Gold und 5 Bronzemedaillen freuen. Doch Ilon Huang will hier diese Gelegenheit ergreifen, an einen ehemaligen Olympioniken Taiwans erinnern - Yang Chuan-kwang, or C.K. Yang, vom indigenen Volk der Amis (Amis: Maysang Kalimud, Chinesich: 楊傳廣; pinyin: Yáng Chuánguǎng), der 1960 in Rom die Silbermedaille im Zehnkampf gewann. Ilon Huang hat dazu ein Interview, das er 2013 mit Professor Andrew Morris von der California Polytechnic State University geführt habe, wieder hervorgeholt und den Teil, in dem wir über C.K. Yang gesprochen haben herausgenommen.

Den von Professor erwähnten Aufsatz über Yang Chuan-kwang finden Sie hier: The Olympic Decathlete Who Became a Shaman

C.K. Yang startete damals übrigens nicht unter dem Namen Chinese Taipei, sondern unter dem Namen Formosa. Zur Geschichte, wie Taiwans Athleten nach dem zweiten WK unter verschiedenen Landesnamen gestartet sind, bis sie schließlich unter heute genutzten Chinese Taipei starten mussten, finden Sie hier ein Video (Englisch), in dem auch Professor Andrew Morris von der California Polytechnic State University zu Worte kommt. Hier gehen Andrew Morris und der Produzent des Videos, Phil Edwards, auch nochmal auf die rührende Geschichte von C.K. Yang ein.

C. K. Yang - Taiwans einziger Medaillengewinner im Zehnkampf - Programm - RTI Radio Taiwan International

Nachrichten - 2024-08-14 - Programm - RTI Radio Taiwan International

Einzelheiten zur Feier der Olympia-Athleten am 16. August - Nachrichten - RTI Radio Taiwan International

Am 16. August wird im Präsidentenpalast die Veranstaltung „Our Heroes! Team Taiwan“ stattfinden, um die Leistungen der taiwanischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris zu würdigen und diese Erfolge mit der Nation zu teilen. (CNA)

Nachchrichten vom 14. August 2024 – Schangning Postel Heutz - ca. 2 Minuten

Einzelheiten zur Feier der Olympia-Athleten am 16. August

Taipei, 14. August - Am 16. August wird im Präsidentenpalast die Veranstaltung „Our Heroes! Team Taiwan“ stattfinden, um die Leistungen der taiwanischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Paris zu würdigen und diese Erfolge mit der Nation zu teilen. Generalsekretär des Präsidentenpalastes Pan Men-an (潘孟安), Generalsekretär des Kulturrates Li Hou-ching (李厚慶) und Vizeminister für Bildung Chang Liao Wan-jian (張廖萬堅) erläuterten heute die geplanten Aktivitäten in einer Pressekonferenz.

Insgesamt 67 Athleten, Trainer und Mitarbeiter werden am Tag der Feier um 13 Uhr von einer Ehrengarde der Streitkräfte im Präsidentenpalast empfangen und an einer interaktiven Party teilnehmen, die vier Bereiche umfasst, darunter ein Bereich mit Essen und Bubble Tea, ein Mode-Shooting für die Athleten, eine Live-Zeichenaktion von Künstlern und Interviews mit den Athleten, so Li Hou-ching. Präsident Lai Ching-te und Vizepräsidentin Hsiao Bi-khim werden die Athleten und die Delegation nach der Party empfangen, bevor um 15 Uhr der Heldenumzug beginnt. Die Strecke des Umzugs umfasst 1,5 Kilometer und führt vom Platz vor dem Präsidentenpalast entlang der Chongqing South Road Section 1 (重慶南路一段), durch die Xiangyang Road (襄陽路), Guanqian Road 館前路（英雄谷）bis zur Kreuzung von der Zhongxiao West Road und Zhongshan South Road (忠孝西路及中山南路口). Die Athleten werden auf Fahrzeugen des Verteidigungsministeriums gefahren und von der Öffentlichkeit bejubelt.

Lai Ching-te hat die Athleten und ihre Familien eingeladen, an diesem besonderen Tag teilzunehmen und die Errungenschaften gemeinsam zu feiern. Einige Athleten können aufgrund von Auslandsreisen oder Verletzungen nicht teilnehmen, die Goldmedaillengewinner Lin Yu-ting (林郁婷) und Wang Chi-lin (王齊麟) haben ihre Teilnahme jedoch bestätigt. Die Bevölkerung ist eingeladen, die Veranstaltung per Livestream zu verfolgen und entlang der Umzugsstrecke den taiwanischen Helden zu applaudieren.

Erstausstrahlung So. 21.07.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" Eva Triendl: Chinas Richtlinien zur Bestrafung von 'separatistischen Aktivitäten'

"Musik aus Taiwan" Eva Triendl: Gewinner der Golden Melody Awards: Taiwanisch, Hakka, Indigene Sprachen

"Schlagzeilen der Woche"Chiu Bihui: Kulturaustausch zwischen Taiwan und Deutschland



Taiwanbüro des chinesischen Staatsrates zu Chinas Richtlinien zur Bestrafung von 'separatistischen Aktivitäten', Foto CNA



Eine Gewinnerin der Golden Melody Awards 2024: Makava vom indigenen Volk der Bunun, Foto: CNA



Frau Wei-Ni YEH, Leiterin der Kulturabteilung der Taipeh Vertretung in Berlin, Foto: Chiu Bihui

Chinas Richtlinien zur Bestrafung von 'separatistischen Aktivitäten' - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 1. Juli 2024 – 11:00

Chinas Richtlinien zur Bestrafung von 'separatistischen Aktivitäten'

China hat kürzlich neue Richtlinien für die Bestrafung von sogenannten "separatistischen Aktivitäten" bekannt gegeben. Diese enthalten Strafen für unterschiedliche Stufen von separatistischen Aktivitäten, bis zur Todesstrafe bei schweren Fällen von "Aufwiegelung zur Abspaltung". Solche Strafprozesse und Urteile können auch in Abwesenheit erfolgen.

Warum hat China diese Richtlinien bekannt gegeben, gegen wen sind sie gerichtet und besteht ein Risiko bei Reisen nach China, Hongkong, Macau oder in andere Länder mit engen Beziehungen mit China? Diesen Fragen gehen wir heute in "Taiwan Monitor" nach.

Gewinner der Golden Melody Awards: Taiwanisch, Hakka, Indigene Sprachen - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendl – 11. Juli 2024 – 30:58

Gewinner der Golden Melody Awards: Taiwanisch, Hakka, Indigene Sprachen

Am 29. Juni fand in Taipei die Verleihung der 35. Golden Melody Awards statt. In Musik aus Taiwan hören Sie heute Lieder der Gewinner in den Kategorien Taiwanisch, Hakka und indigenen Sprachen.

Kulturaustausch zwischen Taiwan und Deutschland - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 8. Juli 2024 – Chiu Bihui – 9:20

Kulturaustausch zwischen Taiwan und Deutschland

Frau Wei-Ni YEH, Leiterin der Kulturabteilung der Taipeh Vertretung in Berlin, gibt heute RTI ein Interview, in dem sie ihre Aufgaben in der Vertretung vorstellt. Darüber hinaus erzählt sie über den kultuellen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland und ihre zukünftigen Programmpläne.

Erstausstrahlung So. 16.06.2024 - Taiwan Heute – Querfunk



"Schlagzeilen der Woche" I-long Huang: Dr. Hsu Yu-Fang zur Amtsantrittrede von Präsident Lai

"Musik aus Taiwan" Lieder zum Drachenbootfest

"Taiwan Monitor" Eva Triendel: Gesetzesänderungen für mehr Befugnisse des Parlaments

"Nachrichten aus Taiwan" Gedenken zum 35. Jahrestag am 4. Juni 1989,

dem Vorfall auf dem Tiananmen-Platz in Peking

Antrittsrede von Praesident Lai Ching-te - Foto: Reuters



Drachenboote am Fluss Keelung in Taipei - Foto: Tom Chang



Proteste gegen die Gesetzesaenderungen - Foto CNA



Platz des Himmlischen Friedens, Peking 5. Juni 1989 - nach der Niederschlagung für mehr Demokratie

Foto: Associated Press/TPG Images





Gedenken zum 35. Jahrestag von 4. Juni 1989 in Peking am Tian An Men Platz

Dr. Hsu Yu-Fang zur Amtsantrittrede von Präsident Lai - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 4. Juni 2024 – I-long Huang – 14:25

Dr. Hsu Yu-Fang zur Amtsantrittrede von Präsident Lai

Wir sprechen heute in "Schlagzeilen der Woche" mit Frau Dr. Hsu Yu-Fang (許友芳), Politikwissenschaftlerin, Germanistin und Dozentin an der Soochow Universität (東吳大學), über die Amtsantrittsrede des neuen Präsidenten Lai Ching-te am 20. Mai.

Außerdem analysiert Dr. Hsu die Reaktion Chinas auf den Amtsantritt von Präsident Lai und Vizepräsidentin Hsiao Bi-khim und die aktuellen Auseinandersetzungen im Parlament, in dem die KMT und die TPP die Mehrheit haben.

Musik aus Taiwan - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendel – 6.6.2024 – 24:13 Minuten

Lieder zum Drachenbootrennen

Am 5. Tag des 5. Monats nach dem traditionellen Mondkalender ist Duanwu, das Drachenbootfest. In diesem Jahr fällt das Drachenbootfest auf den 10. Juni. Zu diesem Fest gibt es traditionelle Bräuche, um Krankheiten zu Beginn der heißen Jahreszeit abzuwehren und natürlich Zongzi, in Blätter gewickelte, gefüllte Klebreisklöße und natürlich die Drachenbootrennen. Wir bringen Sie heute in Musik aus Taiwan mit Liedern zum Drachenbootfest in die richtige Duanwu-Stimmung.

Gesetzesänderungen für mehr Befugnisse des Parlaments - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 3. Juni 2024 – 10:02

Gesetzesänderungen für mehr Befugnisse des Parlaments

Kürzlich hat das Parlament Gesetzesänderungen in dritter Lesung verabschiedet, die dem Parlament mehr Rechte unter anderem bei Untersuchungen und Anhörungen einräumen. Diese Gesetzesänderungen hatten zu handgreiflichen Streitigkeiten zwischen den Oppositionsparteien und der Regierungspartei im Parlament geführt. Die beiden Oppositionsparteien KMT und TPP nutzten ihre Mehrheit im Parlament, um die Änderungen zu verabschieden. Vor dem Parlament protestierten zehntausende Menschen gegen diese Gesetzesänderungen. Die Regierungspartei DPP wird vielleicht das Verfassungsgericht um Prüfung der Änderungen bitten.

Präsident Lai: Erinnerung an Vorfall auf Platz des Himmlischen Friedens sollte lebendig gehalten werden - Nachrichten - RTI Radio Taiwan International

Der Vorfall auf dem Platz des Himmlischen Friedens beendete die mehrwöchigen pro-demokratischen Demonstrationen mit einer militärischen Niederschlagung. Das Foto wurde am 5. Juni 1989 aufgenommen. (Foto: Associated Press/TPG Images)

Taipei – 4. Juni 2024. Am 4. Juni jährt sich der Vorfall auf dem Tiananmen-Platz in Peking zum 35. Mal. Mehrere Politiker äußerten sich in den sozialen Medien zu diesem Jahrestag und seiner Bedeutung für die Demokratie.

Präsident Lai Ching-te (賴清德) äußerte sich in einem Facebook-Post zu dem Vorfall und sagte, ein wirklich respektables Land erlaube seinen Bürgern, ihre Meinung zu sagen.

Premierminister Cho Jung-tai (卓榮泰) schrieb ebenfalls auf Facebook, dass auch Taiwan eine Ära des Autoritarismus erlebt habe und dass die Bemühungen mehrerer Generationen erforderlich seien, um das Vergessene wiederherzustellen. Er sagte, er hoffe, dass eines Tages jeder Winkel der Welt die Erinnerung an die Freiheit wiedererlangen werde.

In einem Facebook-Post des Kabinettssprechers Chen Shih-kai (陳世凱) erinnerte er sich an die hoffnungsvollen und leidenschaftlichen jungen Gesichter, die sich 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens versammelt hatten, und sagte, ihr Geist sei ihm bis heute frisch im Gedächtnis.

Chen wies darauf hin, dass einige Medien ihre Titelseiten aufgrund der Restriktionen des nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong leer ließen. Eine Gruppe von 47 Befürwortern der Demokratie wurde in Hongkong aufgrund dieses Gesetzes verurteilt. Chen sagte, dass die leeren Bilder ihn daran erinnern, wie wichtig es ist, eine geschlossene Front zum Schutz von Freiheit und Demokratie zu bilden.

Lai sagte, dass das Gedenken an den 4. Juni nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Menschen auf der ganzen Welt gelte, die die gemeinsame Überzeugung teilen, dass nur Demokratie und Freiheit die Menschen wirklich schützen können. Lai sagte, er werde sich bemühen, die Erinnerung an den Vorfall wach zu halten, um daran zu erinnern, dass diese Privilegien nicht kostenlos sind.

Rekordbeteiligung bei Gedenkveranstaltung in Taiwan zum Tiananmen-Massaker - Nachrichten - RTI Radio Taiwan International

In diesem Jahr nahmen über 6000 Menschen an der Gedenkveranstaltung zum 35. Jahrestag des Tiananmen-Massakers in Taipei teil, was einen neuen Höchststand in den letzten zehn Jahren darstellt. (CNA)

Taipei, 05. Juni - In diesem Jahr nahmen über 6000 Menschen an der Gedenkveranstaltung in Taipei zum 35. Jahrestag des Tiananmen-Massakers teil, was einen neuen Höchststand in den letzten zehn Jahren darstellt.

Die Veranstaltung fand gestern Abend auf dem Platz der Demokratie an der Chiang Kai-shek-Gedächtnishalle in Taipei statt und wurde von der Chinese Democracy Academy Association und mehreren zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert. Neben Berichten von Augenzeugen des Massakers gab es kurze Reden von Vertretern verschiedener Bürgergruppen sowie Theateraufführungen und musikalische Darbietungen.

Zeng Jian-yuan (曾建元), Vorstandsmitglied der Chinese Democracy Academy Association, erklärte, dass die Militärübungen Chinas nach der Amtseinführung des taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te am 20. Mai viele Taiwaner verärgert hätten. Die erhöhte Teilnahme von Hongkongern sei ebenfalls ein wichtiger Faktor, da es in Hongkong kaum noch politischen Raum für das Gedenken an das Tiananmen-Massaker gebe. Viele Hongkonger seien extra nach Taiwan gereist, um an der Veranstaltung teilzunehmen und ihre Solidarität zu zeigen.

Erstausstrahlung So. 19.05.2024 - Taiwan Heute – Querfunk



"Leben in Taiwan" Florian Heutz: Erinnerungskultur zum Weißen Terror im Geschichtsunterrricht an der Deutschen Schule Taipei,

Schüler*innen der Deutschen Schule Taipei über den Weißen Terror und Erinnerungskultur im Jing-Mei Gedächtnispark (1 & 2)

"Musik aus Taiwan" Lieder über die Tung Blüte und eines zum Muttertag



Leben in Taiwan - Gefängniszelle - Foto: Shanning



Leben in Taiwan - Schülerinnen der Deutschen Schule Taipei im Jing-Mei Weissem Terror Gedächtnis Park, Foto: Shanning



Leben in Taiwan - Geschichtslehrer Florian Heutz im Gespräch mit Fred Chin, Foto: Shangning





2024-05- Musik aus Taiwan -

Lieder über die Tung Blüte



2024-05- Musik aus Taiwan - Muttertag - Foto: CNA

Florian Heutz: Erinnerungskultur zum Weißen Terror im Geschichtsunterrricht an der Deutschen Schule Taipei - Programm - RTI Radio Taiwan International

Leben in Taiwan - Shangning Postel-Heutz - 24. April 2024 – 10:11 – Foto: Shangning

Florian Heutz: Erinnerungskultur zum Weißen Terror im Geschichtsunterrricht an der Deutschen Schule Taipei

Kürzlich wurde vom Kabinett beschlossen, daß am 19. Mai eines jeden Jahres der Gedenktag für die Opfer der Periode des Weißen Terrors in Taiwan stattfinden soll. Der Weiße Terror in Taiwan bezieht sich auf die Zeit der autoritären Herrschaft und politischen Unterdrückung von 1949 bis zum Beginn der 1990er Jahre, die mit der Verhängung des Kriegsrechts durch die von Chiang Kai-shek geführte Kuomintang-Regierung (KMT) am 19. Mai 1949 begann. Während des Weißen Terrors wurden Tausende von unschuldigen Menschen durch das Geheimagenten-System der KMT gefangen genommen, gefoltert, inhaftiert und ermordet.

Wir haben die Schüler*innen der 11. und 12. Klasse der Deutschen Schule Taipei begleitet, als sie im Rahmen ihres Geschichtsunterrichts mit Herrn Florian Heutz das Jing-Mei White Terror Memorial Park mit Menschenrechtsmuseum besucht haben. Es war das Gefängnis, in dem der damalige Student Fred Him-San Chin aus Malaysia 1971 unschuldig verurteilt, gefangen gehalten und gefoltert wurde. Nachdem Fred Chin nach 12 Jahren Haft freigelassen wurde, verfiel er ins Schweigen - bis 2009, wo das Gefängnisareal abgerissen werden sollte. Er beschloß, sein Schweigen zu brechen und dafür einzustehen, daß die Stätte voller Erinnerungen erhalten bleibt und zu einem Museum ausgebaut wird. Er führt Interessierte durch die alten Gefängnismauern und läßt sie an seiner Geschichte teilhaben. Ohne seine oder die Erzählungen anderer ehemaliger Insassen könnte man sich nicht vorstellen, welch Grausamkeiten hier an der Tagesordnung standen.

So nahm sich Fred Chin auch an diesem Tag Zeit und führte die Schüler*innen der Deutschen Schule und die Lehrpersonen Florian Heutz und Mira Obermayr durch die alten Gemäuer. Wir durften dabei sein!

Nach der Führung haben wir sowohl den Geschichtslehrer Florian Heutz als auch einige der Schüler*innen interviewt zu ihren Eindrücken des heutigen Tages und zur Erinnerungskultur allgemein.

In der ersten Folge spricht Herr Heutz über das Ziel und den Ablauf des Besuchs. Außerdem verrät er uns, wie er die Schüler*innen auf den Besuch vorbereitet hat. Er selbst hält es für wichtig, daß die Schüler*innen auch die Geschichte des Gastlandes kennenlernen; Übergangsjustiz und Erinnerungskultur sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Geschichte und Politik Taiwans.



Fotos von Shangning Postel-Heutz mit freundlicher Genehmigung des National Human Rights Museums https://www.nhrm.gov.tw/w/nhrmEN/Index / Instagram: @nhrm_taiwan

Auf unserem Instagram gibt es ein Reel zu dem Besuch der Deutschen Schule im Jing-Mei Gefängnis: https://www.instagram.com/reel/C49_9HlyIuE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Webseite Deutsche Schule Taipei: https://www.tes.tp.edu.tw/learn/german-section

Schüler*innen der Deutschen Schule Taipei über den Weißen Terror und Erinnerungskultur im Jing-Mei Gedächtnispark (1) - Programm - RTI Radio Taiwan International

Leben in Taiwan - Shangning Postel-Heutz - 1. Mai 2024 – 9:12 – Foto: Shangning

Schüler*innen der Deutschen Schule Taipei über den Weißen Terror und Erinnerungskultur im Jing-Mei Gedächtnispark (1)

In den kommenden zwei Folgen kommen die Schüler*innen der 11. und 12. Klasse der Deutschen Schule Taipei zu Wort!

In der ersten Folge sprach Herr Heutz über das Ziel und den Ablauf des Besuchs. Außerdem verrät er uns, wie er die Schüler*innen auf den Besuch vorbereitet hat. Er selbst hält es für wichtig, daß die Schüler*innen auch die Geschichte des Gastlandes kennenlernen; Übergangsjustiz und Erinnerungskultur sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Geschichte und Politik Taiwans.

Schüler*innen der Deutschen Schule Taipei über den Weißen Terror und Erinnerungskultur im Jing-Mei Gedächtnispark (2) - Programm - RTI Radio Taiwan International

Leben in Taiwan - Shangning Postel-Heutz - 8. Mai 2024 – 8:39 – Foto: Shangning

Schüler*innen der Deutschen Schule Taipei über den Weißen Terror und Erinnerungskultur im Jing-Mei Gedächtnispark (2)

Nach der Führung haben wir sowohl den Geschichtslehrer Florian Heutz als auch einige der Schüler*innen interviewt zu ihren Eindrücken des heutigen Tages und zur Erinnerungskultur allgemein.

In den kommenden zwei Folgen kommen die Schüler*innen der 11. und 12. Klasse der Deutschen Schule Taipei zu Wort!

In der ersten Folge sprach Herr Heutz über das Ziel und den Ablauf des Besuchs. Außerdem verrät er uns, wie er die Schüler*innen auf den Besuch vorbereitet hat. Er selbst hält es für wichtig, daß die Schüler*innen auch die Geschichte des Gastlandes kennenlernen; Übergangsjustiz und Erinnerungskultur sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Geschichte und Politik Taiwans.

Hören Sie die Folge mit Herrn Heutz hier: https://de.rti.org.tw/radio/programMessageView/programId/2017/id/108548

Hören Sie die erste Folge mit den Schüler*innen hier: https://de.rti.org.tw/radio/programMessageView/programId/2017/id/108549

Fotos von Shangning Postel-Heutz mit freundlicher Genehmigung des National Human Rights Museums https://www.nhrm.gov.tw/w/nhrmEN/Index / Instagram: @nhrm_taiwan

Auf unserem Instagram gibt es ein Reel zu dem Besuch der Deutschen Schule im Jing-Mei Gefängnis: https://www.instagram.com/reel/C49_9HlyIuE/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Webseite Deutsche Schule Taipei: https://www.tes.tp.edu.tw/learn/german-section

Lieder über die Tungblüte - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – mit Eva Triendl – 9. Mai 2024 – 24:12 - Foto CNA: Frühling in Taipei

Lieder über die Tung Blüte

Nun ist die Zeit der Tungblüte - Wenn die kleinen weißen Blüten der Tungbäume herunterfallen und den Boden bedecken, sieht das ein wenig aus wie Schnee - deshalb wird die Tungblüte auch "Maischnee" genannt. Die Tungblüte ist besonders mit der Kultur der Hakka verbunden. Deshalb gibt es zur Zeit der Tungblüte viele Hakka-Kulturveranstaltungen. In Musik aus Taiwan hören wir heute Lieder, die zu einem Tungblüten Liederwettbewerb der Hakkakommission eingereicht wurden. Nach dem Wettbewerb wurde ein Album mit einer Auswahl von Liedern aus dem Wettbewerb veröffentlicht.

Musik aus Taiwan – mit Eva Triendl – 16. Mai 2024 – 24:12 - Foto CNA: Frühling in Taipei

Lieder zum Muttertag, davon ein Lied: Mama schenk mir eine Gitarre von 1969

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Taiwan Monitor" Starkes Erdbeben in Osttaiwan

"Musik aus Taiwan" Lieder über den Frühling

"Leben in Taiwan" Larissa Tseng: Gründerin von Lara's Globalpedia



Erdbeben in Taiwan vom 3. April 2024, Foto: CNA





Kirschblühte in Taipei, Taiwan R.O.C. , Foto: CNA



Lara Tseng bei einem Workshop in Taiwan, Foto: Lara Tseng

Starkes Erdbeben in Osttaiwan - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 8. April 2024 – 10:25 - Foto CNA: Erdbeben in Taiwan

Starkes Erdbeben in Osttaiwan

Am 3. April um 07:58 Uhr ereignete sich vor der Ostküste Taiwans ein Erdbeben der Magnitude 7,2. Das Beben war in Hualien bis zu einer Intensität von 6 zu spüren. Durch das Beben wurden Gebäude und Infrastruktur zum Teil stark beschädigt. Wir berichten heute über dieses Beben, die Folgen und Maßnahmen nach der Katastrophe.

Lieder über den Frühling - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – mit Eva Triendl – 18. April 2024 – 29:59 - Foto CNA: Frühling in Taipei

Lieder über den Frühling

Heute hören wir in Musik aus Taiwan Lieder über den Frühling: Angefangen von der chinesischen Version von "Alle Vögel sind schon da" bis klassische Frühlingslieder wie "Der Frühling hat mein Gesicht geküsst" und "Sehnsucht nach dem Frühlingswind".

Foto CNA: Frühling in Taipei

Larissa Tseng: Gründerin von Lara's Globalpedia, eine Online-Bildungsplattform für taiwanisches Publikum - Programm - RTI Radio Taiwan International

Larissa Tseng: Gründerin des Small School Support Projekts: Zugang zu Bildung für syrische Flüchtlingskinder - Programm - RTI Radio Taiwan International

Leben in Taiwan - Shangning Postel-Heutz - 10. & 17. April 2024 – 9:54 - Foto:Lara Tseng

Larissa Tseng: Gründerin von Lara's Globalpedia, eine Online-Bildungsplattform für taiwanisches Publikum

Larissa Tseng ist gebürtige Taiwanerin und eine inspirierende Persönlichkeit, denn sie hat viel zustande gebracht! Nicht nur, daß sie selbst Mama von zwei Kindern ist, sondern sie hat in Taiwan vor 10 Jahren ein speziell aufbereitetes Bildungsprogramm gestartet, bei dem sie taiwanische Kinder und Jugendliche online über aktuelle Themeninhalte "unterrichtet", sodaß sie zu proaktiven Weltenbürger heranwachsen können. Wie sie zu dieser pädagogischen Initiative gekommen ist und was ihre Motivation dabei ist, das verrät uns Lara in der ersten Folge. Doch dabei ist es nicht geblieben! Denn Lara lebt mit ihrer Familie mittlerweie in Dubai. Dort hat sie ein Projekt namens Small School Support Project (SSSP) initiiert, das zum Ziel hat, kleine Schulen und Klassenzimmer weltweit zu bauen, mit besonderem Schwerpunkt auf Schulen, die Flüchtlingsgruppen betreuen. Laras Vision für das SSSP besteht darin, sicherzustellen, dass diese Schulen, denen es oft an internationaler Aufmerksamkeit und Unterstützung mangelt, die lebenswichtigen finanziellen und materiellen Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um den Kindern weiterhin hochwertige Bildung zu bieten. Lara glaubt daran, dass Bildung ein Grundrecht für jedes Kind ist, unabhängig von seinen Umständen. Beispielsweise im Al-Rukban Camp, das Todeslager in Syrien an der Grenze zu Jordanien, zu dem noch nicht einmal humanitäre Hilfe von Außen gelangt, ist ihr etwas gelungen, was noch keinem zuvor gelungen ist: Beispielsweise im Al-Rukban Camp, das Tote Lager in Syrien an der Grenze zu Jordanien, zu dem noch nicht einmal humanitäre Hilfe von Außen gelangt, ist ihr etwas gelungen, was noch keinem zuvor gelungen ist: Sie hat drei Schulen errichtet, die nun mit 24 voll bezahltem Lehrpersonal 594 Kindern und Jugendlichen, die ihr Leben in diesem Lager verbringen, nicht nur Zugang zur Bildung ermöglicht, sondern auch zu gesundem Essen.Soeben erreichte uns die tolle Nachricht von Lara, daß ihr wieder etwas Unglaubliches gelungen ist: Sie hat es geschafft, 1400 Schulrucksäcke ins Al-Rukban Camp zu bringen! Im zweiten Teil des Interviews läßt uns Lara an dieser wundervollen Initiative teilhaben.

Ein vollständiges Skript des Interviews finden Sie unten!

Webseite Lara's Globalpedia https://laraglobalpedia.com/

Webseite Small School Support Project S.S.S.P.: https://smallschoolsupportproject.com/

Instagram https://www.instagram.com/yeslara.world/

Facebook Small School Support Project S.S.S.P. https://www.facebook.com/sssp.refugee

Facebook Lara's Globalpedia (chinesisch) https://www.facebook.com/LaraGlobalpedia

Facebook Small School Project (chinesisch) https://www.facebook.com/groups/sssp.refugee

Email: yeslara@laraglobalpedia.com

Rti: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Heute begrüße ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Taiwanerin Lara Tseng.

Lara: Hallo alle, ich bin Lara aus Taiwan! Und Shangning, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin so aufgeregt, ein Interview im Radio zu machen... und auf Deutsch, wow!!! Oh mein Gott, wie lange ich Deutsch gelernt habe und wie lange ich nicht auf Deutsch gesprochen habe! Uff! Ich hoffe, ich blamiere mich heute nicht! Ich gebe mein Bestes, und bitte verzeiht mir, wenn mein Deutsch komisch klingt. Ich bin keine Muttersprachlerin und habe nie in Deutschland gelebt oder studiert. Ich habe vor etwa 8 Jahren angefangen, Deutsch zu lernen, für meine Kinder, als sie in der deutschen Schule in Taipei angefangen haben!

Rti: Genau, Lara lebt mittlerweile nämlich in Dubai, aber ihre beiden Kinder besuchen eine deutschsprachige Schule, und zwar bereits, als sie noch in Taiwan gewohnt haben. Warum es für sie wichtig ist, daß ihre Kinder eine deutsche Schule besuchen und was Lara selbst mit Bildung am Hut hat, das wird sie uns heute erzählen!

1) Deine Kinder haben beide die deutsche Schule in Taipei besucht. Warum?

Lara: Ja, das ist eine gute Frage, Shangning! Ich komme aus Taiwan und mein Mann ist Russe. Warum sind unsere Kinder in der deutschen Schule? Ich mag unser Bildungssystem nicht so sehr. Ich finde, es begrenzt die Talente und Möglichkeiten der Kinder mit zu viel Auswendiglernen und Prüfungen. Also habe ich beschlossen, meine Kinder nicht das Gleiche durchmachen zu lassen! Und mein Mann kommt aus Russland. Vielleicht wisst ihr, dass Peter der Große damals nach Deutschland gereist ist und das deutsche Bildungssystem in Russland eingeführt hat. Deshalb denken viele Russen, dass die deutsche Bildung die beste ist! Was denkst Du, Shangning? Das ist der Grund, warum wir unsere Kinder in die deutsche Schule geschickt haben.

Rti: Das ist sehr interessant, denn es gibt tatsächlich eine Fangemeinschaft in Taiwan, die ihre Kinder auf deutschsprachiger Pädagogik fußende Schulen schicken wie beispielsweise die Waldorfschule oder Montessorischule.

2) Aber sag mal, Lara, wo kommst Du denn eigentlich her und was ist Dein beruflicher Werdegang?

Ich komme aus Taipei in Taiwan. Ich habe in einer traditionellen Familie gelebt, aber dann hat mein Leben mich um die Welt geführt. Ich habe in Moskau, Peking, Shanghai, Tokio und Dubai gelebt. Jetzt lebe ich in Dubai. Ich habe Russische Literatur und Sprache an der Universität Chenchi studiert. Nach meinem Abschluss habe ich angefangen zu arbeiten und wurde innerhalb eines Jahres als Expat nach Moskau geschickt. Ich habe dort 6 Jahre gelebt, gearbeitet und meinen MBA gemacht.

3) Das klingt ja ziemlich vielversprechend, was ist danach passiert? Bist Du aus Russland weggegangen?

Ja, Dann habe ich einen Russen geheiratet, was momentan vielleicht nicht die beliebteste Nationalität ist... Danach wurde er als Expatriate nach Peking geschickt, also sind wir nach China gezogen und haben dort weitere vier Jahre verbracht. In dieser Zeit wurde mein erster Sohn geboren, Marcus. Dann bin ich Vollzeitmutter geworden. Als meine Tochter geboren wurde, sind wir zurück nach Taiwan gezogen.

Wenn ich jetzt auf meine Reise zurückblicke, war jeder Ort ein Kapitel in meinem Leben. Jeder hat mir etwas Einzigartiges über die Welt und mich selbst gelehrt.

4) Was hast Du beruflich gemacht, als Du in Taiwan gelebt hast? Das, was Du gerade gesagt hast über die Einzigartigkeit der Welt, hat das dabei geholfen, diese Plattform “LaraGlobalPedia” zu gründen?

Als mein Sohn Marcus 3 Jahre alt wurde, kurz nachdem meine Tochter Alicia geboren war, spürte ich, dass etwas fehlte. Ich meine, ich war sehr glücklich, eine Mutter zu sein, mich rund um die Uhr, jeden Tag um meine lieben Babys zu kümmern und jede Sekunde mit ihnen zu genießen. Aber ich brauchte auch etwas anderes! Etwas Interessantes ist passiert, das ich teilen möchte. Bei einem Elternabend im Kindergarten, als alle Eltern am Tisch saßen und wir uns vor dem Beginn vorstellen sollten, fingen alle asiatischen Eltern mit „Ich bin die Mutter von …“ an. Dann sagte eine deutsche Mutter, unsere Freundin Katja, weißt Du, „Okay... aber... wie heißt DU? Ich höre nie eure Namen!“ In genau diesem Moment wurde mir klar, ja! Wie heiße ICH? Wo bin ich gewesen? Ich bin mehr als nur jemandes Mutter, ich bin ich! Ich bin Lara!

Das war der Moment, in dem die Pädagogin in mir erwachte. Ich wollte etwas mit meinen Fähigkeiten tun und gleichzeitig wollte ich, dass meine zwei Kinder die Welt nicht nur durch meine Geschichten, sondern durch ihr eigenes Verständnis kennenlernen. So habe ich 2015 „Laras Globalpedia“ gestartet. Es war nicht nur ein weiterer Kurs; es war unser kleines Fenster zur Welt, mit dem Ziel, Kindern die Schönheit der vielfältigen Kulturen und Sprachen unseres Planeten zu zeigen. Ich stelle die Länder vor, ihre geografische Lage, ihre Geschichte, Kultur und so weiter. Dank der Bibliothek von TES (Anm. d. Red.: TES ist die Taipei European School, eine trisektionale Schule, in die auch die Deutsche Schule Taipei eingegliedert ist) kam ich auf die Idee, Bilderbücher in mehreren Sprachen vorzulesen! Ich lese für die Kinder auf Chinesisch, Englisch, Russisch, Japanisch und Deutsch im Unterricht!

Und jetzt ist es 2024, fast 10 Jahre, seit ich Laras Globalpedia gestartet habe, und der Kurs ist zusammen mit meinen Kindern gewachsen. Jetzt im Online-Unterricht wechseln wir von Bilderbüchern zu internationalen Nachrichten und sogar geopolitischen Themen. Meine Schüler teilen jedes Mal eine internationale Nachricht, und wir lernen die entsprechenden Themen dazu. Und wir sprechen über alles, Black Lives Matter, Martin Luther King, Sklaverei in Afrika, das ist alles, worum es bei Laras Globalpedia geht. Wir lernen, ein proaktiver Weltbürger zu sein, egal wie alt! Erstaunlich, oder?

6) Das hört sich total toll an und auch sehr innovativ! Ist das Programm hauptsächlich für ein taiwanisches Publikum gedacht?

Am Anfang ja, aber jetzt nicht unbedingt. Ich unterrichte taiwanische Kinder ab 5 Jahren und auch Erwachsene. Jetzt unterrichte ich auch junge syrische Flüchtlinge in der Oberstufe und an der Universität. Wenn wir über globale Perspektiven sprechen, kann das in jeder Gesellschaft gelehrt werden. Ich denke, jeder auf der Welt, besonders jetzt, braucht mehr Verständnis und Mitgefühl für andere!

Teil 2 des Interviews mit Lara Tseng behandelt ihre Initiative namens SSSP, Small School Project. Lara erzählt, wie sie mit diesem Projekt syrischen Flüchtlingskindern hilft und was sie in kurzer Zeit bereits erreicht hat.

Hier geht es zu Teil 1 und den Anfängen ihrer Bildungsinitiative, die bereits vor 10 Jahren in Taiwan begonnen hat: https://de.rti.org.tw/radio/programMessageView/programId/2017/id/108490

Larissa Tseng ist gebürtige Taiwanerin und eine inspirierende Persönlichkeit, denn sie hat viel zustande gebracht! Nicht nur, daß sie selbst Mama von zwei Kindern ist, sondern sie hat in Taiwan vor 10 Jahren ein speziell aufbereitetes Bildungsprogramm gestartet, bei dem sie taiwanische Kinder und Jugendliche über aktuelle Themeninhalte "unterrichtet", sodaß sie zu proaktiven Weltenbürger heranwachsen können. Wie sie zu dieser pädagogischen Initiative gekommen ist und was ihre Motivation dabei ist, das verrät uns Lara in der ersten Folge. Doch dabei ist es nicht geblieben! Denn Lara lebt mit ihrer Familie mittlerweie in Dubai. Dort hat sie ein Projekt namens Small School Support Project (SSSP) initiiert, das zum Ziel hat, kleine Schulen und Klassenzimmer weltweit zu bauen, mit besonderem Schwerpunkt auf Schulen, die Flüchtlingsgruppen betreuen. Laras Vision für das SSSP besteht darin, sicherzustellen, dass diese Schulen, denen es oft an internationaler Aufmerksamkeit und Unterstützung mangelt, die lebenswichtigen finanziellen und materiellen Ressourcen erhalten, die sie benötigen, um den Kindern weiterhin hochwertige Bildung zu bieten. Lara glaubt daran, dass Bildung ein Grundrecht für jedes Kind ist, unabhängig von seinen Umständen. Beispielsweise im Al-Rukban Camp, das Tote Lager in Syrien an der Grenze zu Jordanien, zu dem noch nicht einmal humanitäre Hilfe von Außen gelangt, ist ihr etwas gelungen, was noch keinem zuvor gelungen ist: Sie hat drei Schulen errichtet, die nun mit 24 voll bezahltem Lehrpersonal 594 Kindern und Jugendlichen, die ihr Leben in diesem Lager verbringen, nicht nur Zugang zur Bildung ermöglicht, sondern auch zu gesundem Essen. Soeben erreichte uns die tolle Nachricht von Lara, daß ihr wieder etwas Unglaubliches gelungen ist: Sie hat es geschafft, 1400 Schulrucksäcke ins Al-Rukban Camp zu bringen! Im zweiten Teil des Interviews läßt uns Lara an dieser wundervollen Initiative teilhaben.

Ein vollständiges Skript des Interviews finden Sie unten!

Webseite Lara's Globalpedia https://laraglobalpedia.com/

Webseite Small School Support Project S.S.S.P.: https://smallschoolsupportproject.com/

Instagram https://www.instagram.com/yeslara.world/

Facebook Small School Support Project S.S.S.P. https://www.facebook.com/sssp.refugee

Facebook Lara's Globalpedia (chinesisch) https://www.facebook.com/LaraGlobalpedia

Facebook Small School Project (chinesisch) https://www.facebook.com/groups/sssp.refugee

Email: yeslara@laraglobalpedia.com

Transkription der Radiosendung:

Rti: Also, wenn ich Dich richtig verstanden habe, unterrichtest du auch syrische Flüchtlinge? Wie kommt das? Kannst du mehr darüber erzählen?

Lara: Ja, vor 2 Jahren habe ich meine Reise begonnen, syrischen Flüchtlingen zu helfen. Ich habe in einer Vereinigung gearbeitet. Und seit letztem Jahr habe ich meinen eigenen Weg begonnen, ich möchte mich nur auf Bildung konzentrieren, denn das ist, was ich kenne. Einige meiner Freunde, einschließlich der Eltern meiner Schüler, haben mich unterstützt. Also beschloss ich, es ernst zu nehmen. Diesen Monat wurde meine Organisation offiziell von der taiwanesischen Regierung anerkannt. Der Name ist SSSP - Small School Support Project. Wir haben eine gleichnamige Website und auch ein Social-Media-Konto.

Warum siehst Du die Notwendigkeit dieser Projekte?

Lara: 110 Millionen! Bis Mitte 2023 ist die Zahl der zwangsweise vertriebenen Menschen auf der Welt auf über 110 Millionen angestiegen. Diese Zahl ist die Bevölkerung Deutschlands (89 Millionen) plus die Bevölkerung Taiwans (24 Millionen). Von dieser Zahl sind mehr als 36 Millionen zu Flüchtlingen geworden. Glaub mir, niemand will freiwillig ein Flüchtling sein, sie sind dazu gezwungen. Da ich Globale Perspektiven unterrichte, verstehe ich, wie groß dieses Problem ist! Die meisten Menschen in Taiwan sind sich dessen nicht bewusst, weil wir keine Flüchtlinge in Taiwan haben, aber ich glaube, dass die Menschen in Deutschland sich deswegen ziemlich angespannt fühlen müssen. Deshalb ist es ein wirklich dringendes Thema, über das ich als Weltbürger sprechen möchte.

Bitte erzähle uns noch mehr von Deinem Projekt, dieses Projekt SSSP?

Lara: SSSP, Small School Support Project, zielt darauf ab, Einzelpersonen oder kleine Schulen zu unterstützen, die Bildung für Flüchtlinge bereitstellen. Momentan verfolgen wir zwei Richtungen. Die erste ist finanzielle Unterstützung, wir sponsern derzeit zwei Schulen in einem belagerten Lager, dem al-Rukban Lager, auch bekannt als Das Tote Lager. Die zweite Richtung ist, dass wir online hochwertige, aber kostenlose Kurse anbieten, um Flüchtlingen zu helfen.

Was hast Du in dieser kurzen Zeit alles erreicht bzw. auf die Beine gestellt?

Lara: Ich habe mein eigenes Projekt SSSP im Mai 2023 gestartet, und in weniger als einem Jahr haben wir 3 Schulen, die Gehälter von 24 Lehrern und 594 Kindern unterstützt. Im „Toten Lager“ haben wir einen ganzen Campus wieder aufgebaut, ein komplett neues Klassenzimmer von Null an errichtet. Wir zahlen 24 Lehrern ein monatliches Gehalt und finanzieren das Budget für 594 Kinder im Flüchtlingslager. Wir sind die erste und bisher einzige Organisation, die kontinuierliche Unterstützung für das al-Rukban Lager (das Tote Lager) leisten kann. Dieser Ort unterscheidet sich von anderen Flüchtlingslagern, da er abgeschlossen und isoliert ist. Keiner UN oder NGO ist es erlaubt, Hilfe zu leisten. Doch wir haben es durchbrochen, das ist wirklich etwas Großes. Und früher in diesem Monat kam ich zurück nach Taiwan, um 2 Kinoevents für insgesamt 500 Personen, Kinder und Erwachsene, zu veranstalten. Wir haben gemeinsam einen Film über Flüchtlinge angesehen, der Film heißt „Dounia und die Prinzessin von Aleppo“. Wir haben erfolgreich das Bewusstsein für das Thema Krieg und Flüchtlinge in Taiwan unter Kindern und Eltern geschärft!

Machst Du alles alleine?

Lara: Ja, ich habe alles allein im Mai 2023 gestartet. Ich habe auf meiner Facebook-Fanseite Informationen darüber geteilt, was im toten Lager passiert. Dann fingen einige Eltern meiner Schüler an zu fragen, wie sie helfen können, und so hat alles begonnen! Mit der Zeit fanden sich immer mehr Leute, die bei dieser guten Tat helfen wollten, dafür bin ich sehr dankbar. Also bin ich jetzt nicht mehr allein! Ich habe auch ein Team, das mit mir zusammenarbeitet, außer zwei Taiwanesen, einschließlich mir, habe ich zwei syrische Flüchtlinge und eine Person aus dem Jemen. Wir arbeiten eng als Team zusammen!

Wie sieht Deine Zukunft aus? Hast Du eine Vision?

Lara: Ich weiß, das Thema Flüchtlinge ist riesig, ich kann nicht jedem helfen. Aber wenn ich einer Person helfen kann, wird diese ihren Kreis beeinflussen, der mindestens 10 Personen umfasst, 10 zu 100, 100 zu 1000, das ist alles, das wird genug sein, denn es wird nicht aufhören. In diesen zwei Jahren ist unsere Welt ins totale Chaos gestürzt, und genau in einer solchen schwierigen Zeit möchte ich meinen Kindern zeigen, dass wir es ändern können. Einer nach dem anderen, Schritt für Schritt, solange wir die Hoffnung nicht verlieren, solange wir unser Mitgefühl und unsere Sympathie nicht verlieren, wird die Welt ein besserer Ort zum Leben sein, für unsere Kinder zum Leben. Ich möchte meine Kinder zu leidenschaftlichen und mitfühlenden Weltbürgern erziehen.

Verfolgst Du ein Motto in Deinem Leben?

Lara: Ich bin kein großer Sportfan, aber kennst du den berühmtesten Satz von Nike? «Just do it!» Zögere nicht, mach dir nicht zu viele Sorgen, mach es einfach! Wann immer und was auch immer, du kannst nicht wissen, was als Nächstes kommt, wenn du nicht anfängst!

Rti: Liebe Lara, seitdem ich Dich kenne, bin ich beeindruckt von Deinen Visionen, die Du Schritt für Schritt mit unglaublich großem Einsatz und Unermüdlichkeit verwirklichst! Ich werde sämtliche relevanten Informationen in der Programmbeschreibung hinterlassen, sodaß Dich Menschen kontaktieren können, die Dich unterstützen können! Vielen Dank, liebe Lara, daß Du jeden Tag darum kämpfst, den Kindern die Welt ein Stückchen besser zu machen!

Lara: Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte!

Erstausstrahlung So. 17.03.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" Die 'beiden Konferenzen' in Peking

"Formosaik" Sun Yatsen Gedächtnis Halle

"Musik aus Taiwan" Yayo: Die Götter- und Geisterwelt der Cou

"Wirtschaftsmagazin" Barbies taiwanisches Erbe

"Hitparade" Platz 1 mit Naiwen Yang 楊乃文

Sun Yatsen Gedächtnis Halle in Taipei, Taiwan R.O.C. (Foto: CNA)





Pressekonferenz nach Ende des Nationalen Volkskongresses in Peking mit der Mitteilung, dass es dieses Jahr

keine Pressekonferenz gibt. (Foto: CNA)





Foto: Wind Music, Album Cover Yayo





Taishan Puppenmuseum (Foto: CNA)





Foto: 楊乃文 Naiwen Yang

Die 'beiden Konferenzen' in Peking - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 11. März 2024 – 9:24

Die 'beiden Konferenzen' in Peking

In Peking gingen bereits der Nationale Volkskongress und die Politische Konsultativkonferenz des Volkes zu Ende. Auch in Taiwan verfolgt man diese Konferenzen genau. Besonders wird genau analysiert und bewertet, was dabei über Taiwan gesagt wird und ob die Aussagen der führenden chinesischen Politiker auf Veränderungen der zukünftigen Politik Chinas hinweisen.

Foto: Pressekonferenz nach Ende des chinesischen Volkskongresses (Foto: CNA)

Sun-Yatsen Memorial Hall - Programm - RTI Radio Taiwan International

Formosaik – Uta Rindfleisch – 07. März 2024 – 9:15

Sun-Yatsen Memorial Hall

Uta Rindfleisch stellt heute das Sun-Yatsen Memorial Hall in Taipei vor, die wegen Renovierungsarbeiten nun für längere Zeit geschlossen ist.

Foto: Foto: Sun-Yatsen Memorial Hall (Foto: CNA)

Yayo: Die Götter- und Geisterwelt der Cou - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – mit Eva Triendl – 7. März 2024 – 24:03

Yayo: Die Götter- und Geisterwelt der Cou

Wir stellen heute ein kürzlich erschienenes Album mit Liedern in der indigenen Sprache Cou von Lea Kao (高蕾雅), oder Yinguyu Yatauyungana, wir ihr indigener Name ist, vor. Auf dem Album "Yayo" (我們一直存在) sind Lieder auf der Basis der Götter- und Geisterwelt des indigenen Volkes Cou. Lea hat die Texte geschrieben, ihr Mann Baobu Badulu die Musik dazu komponiert. Mehr über das Album, die Cou und ihre Götter und Geisterwelt erfahren Sie heute in "Musik aus Taiwan".

Foto: Wind Music, Album Cover Yayo

Wirtschaftsmagazin - Programm - RTI Radio Taiwan International

Wirtschaftsmagazin – Ilon Huang - 12. März 2024 – 7:44

Barbies taiwanisches Erbe

Im vergangenen Jahre war der Film Barbie einer der Kassenschlager an den Kinokassen und war für die diesjährigen Oscars achtmal nominiert.

Und auch wenn der Film am vergangenen Sonntag letztendlich nur für den besten Song einen Oscar erhielt, war der Film ein großer Erfolg.

Daher geht es heute im Wirtschaftsmagazin über Barbie und zwar über Barbies Verbindung zu Taiwan. Denn tatsächlich hatte die Firma Mattel viele Jahre eine Fabrik in Taiwan.

Foto: Das 2004 gegründete Puppen Museum in TaiShan. Ursprünglich waren die meisten Bewohner in der Landwirtschaft tätig. Durch die Barbie Puppen Produktion kam der Ort zu Wohlstand (Foto: CNA)

Hitparade - die beliebtesten Hits aus Taiwan - Programm - RTI Radio Taiwan International

Hitparade – Heute wieder die beliebtesten Hits aus Taiwan mit Yoyo Long – 4. März 2024

Platz 1

A Dream of Bonnie and Clyde feat. JADE

Naiwen Yang 楊乃文

Erstausstrahlung So. 18.02.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" Beginn der neuen Legislaturperiode

"Musik aus Taiwan" Frohes Neues Jahr zum Chinesischem Frühlingsfest!

"Leben in Taiwan" Neujahrs Special

"Schlatzkästchen" Legende zum Laternenfest

​

Gott des Reichtums in Begleitung von zwei Löwen! - Foto: CNA

Gruppenfoto am ersten Tag der neuen Legislaturperiode, Foto: CNA



Leben in Taiwan - Chinesisch Neujahr - Ilon Huang an ChuXi Silvester – Foto: Ilon Huang



Zum Laternenfest - Ilon Huang an ChuXi Silvester – Foto: Ilon Huang

Beginn der neuen Legislaturperiode - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 05. Februar 2024 – 12:15

Beginn der neuen Legislaturperiode

In Taiwan Monitor berichten wir heute über den Beginn der neuen Legislaturperiode, die Wahl des Parlamentspräsidenten und mögliche Folgen der Sitzverteilung im neuen Parlament.

Frohes neues Jahr! - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Lieder zum Chinesischen Neuen Jahr mit Eva Triendl – 8. Februar 2024 – 24:37

Glückwunsch zum neuen Jahr, fröhlich das Neujahrsfest begehen und der Gott des Reichtums ist da - heute wollen wir Sie in Musik aus Taiwan mit Neujahrsliedern in Neujahrsstimmung bringen. Denn am Freitag endet das Jahr des Hasen und am 10. Februar beginnt das neue Jahr des Drachen. In Taiwan hört man vor und während der Neujahrsfeiertage überall in Geschäften, auf Märkten und bei Veranstaltungen Neujahrslieder und Neujahrsmusik - und auch in der heutigen Ausgabe von "Musik aus Taiwan"

Ein gern gesehener Gast, der Gott des Reichtums, in Begleitung von zwei Löwen begrüßt Besucher, Foto: CNA

Chinesisch Neujahrsspecial mit Ilon Huang - Programm - RTI Radio Taiwan International

Leben in Taiwan - Chinesisch Neujahrsspecial Shangning Postel-Heutz Interview mit Ilon Huang 14. Januar 2024 – 9:52 Minuten

Herzlich Willkommen zu einer Spezialfolge von “Leben in Taiwan”. Wir befinden uns inmitten der chinesischen Neujahrsfesttage und mein Kollege Ilon Huang erzählt uns mehr über die Struktur und Gepflogenheiten an chinesisch Neujahr und erinnert sich für uns sogar an die ein oder andere Sache aus seinen jungen Jahren.

Eine Legende zum Laternenfest - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schatzkästchen – Ilon Huang - Eine Legende zum Laternenfest – 8. Februar 2023 – 7:40 Minuten

Eine Legende zum Laternenfest

Natürlich gibt es auch zum Laternenfest, das das Frühlingsfest zu Beginn des Jahres abschließt, einige Legenden und bei dieser Legende spielen der Politiker und Beamte Dongfang Shuo (東方朔) und eine junge Frau namens Yuan Xiao (元宵) die Hauptrollen.

Insbesondere erklärt diese Legende auch, warum der Tag des Laternenfestes auf Chinesisch "Yuan Xiao Fest" (元宵節) heißt.

Mehr Informationen zum Politiker und Beamten Dongfang Shuo der Han-Dynastie findet man HIER.

In dieser Geschichte spielen Tangyuan (湯圓), die man zum Laternenfest essen sollte, eine wichtige Rolle. Tatsächlich gibt es auch "Yuan Xiao" (元宵), die den Tangyuan ähneln, aber doch anders sind. Eine Erklärung zum Unterschied findet man "HIER"

Erstausstrahlung So. 21.01.2024 - Taiwan Heute – Querfunk

"Taiwan Monitor" Taiwan hat gewählt

"Musik aus Taiwan" Ich wünsch dir Glück - Wir beginnen das Jahr 2024 mit Liedern über das Glück

"Schlagzeilen der Woche" Rückblick auf die Wahlen 2024

​

Taiwan Monitor - Taiwan hat gewählt - Foto: CNA



Musik aus Taiwan - Ich wünsch dir Glück

Wir beginnen das Jahr 2024 mit Liedern über das Glück - Foto: CNA

Schlagzeilen der Woche - Unterstützer der DPP am Wahlabend! - Foto: CNA

Taiwan hat gewählt - Programm - RTI Radio Taiwan International

Taiwan Monitor – Eva Triendl – 15. Januar 2024 – 12:15

Taiwan hat gewählt

Am Samstag wurde in Taiwan die Präsidentschaftswahl und die Parlamentswahl abgehalten. Wir berichten heute in Taiwan Monitor über den Ausgang der Wahl und Reaktionen und Aussagen des Gewinners der Präsidentschaftswahl, der Verlierer und über die Sitzverteilung im neuen Parlament.

Mehr Informationen über die Wahlen

Mehr Informationen über die Wahlen 2024: https://election2024.rti.org.tw/de

Ich wünsch dir Glück - Programm - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Eva Triendel – 4.1.2024 – 24:10 Minuten

Ich wünsch dir Glück

Wir beginnen das Jahr 2024 mit Liedern über das Glück - Angefangen von "Ich wünsch Dir Glück" von Feng Feifei bis "Occupy Happyness" von Jess Lee.

Rückblick auf die Wahlen 2024 - Programm - RTI Radio Taiwan International

Schlagzeilen der Woche – 16. Januar 2024– Chiu Bihui I-long Huang – 16:21

Rückblick auf die Wahlen 2024

Am vergangenen Samstag, den 13. Januar, haben Taiwans Bürger und Bürgerinnen die neue Regierung und das neue Parlament gewählt.

Mit Lai Ching-te stellt die bisher regierenden DPP erneut den Präsidenten und damit auch das Kabinett (Executive Yuan/行政院), doch im Parlament (Legislative Yuan/立法院) verlor die DPP ihre Mehrheit. Allerdings gelang es auch der KMT nicht, die absolute Mehrheit im Parlement zu gewinnen.

Chiu Bi Hui und Ilon Huang gehen heute in Schlagzeilen der Woche auf die Ergebnisse der Wahl ein und darauf, was die Zusammensetzung des Parlements für die Arbeit des Präsidenten bedeuten könnte.

Erstausstrahlung So. 21.07.2024 - Taiwan Heute – Querfunk