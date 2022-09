Erstausstrahlung am So. 18.09.2022 - Taiwan Heute – Querfunk - September 2022 Sendung - Musik und Geschichten zum Mondfest und zur Situation der Uiguren in XinJiang

01 Jingle _ Taiwan Heute 0:27 – 2019, 02 Taiwan Heute - Zeitlos 0:9 – 2019, 03 2Young - Sunday 4:15 – 1995, 04 The Autumn Moon over the Han Palace (Guqin music) – 6:59 Minuten

The Autumn Moon over the Han Palace (Guqin music) - YouTube

Taiwan Monitor – Eva Triendel – 12. September 2022 – 10:01 Minuten

Die Situation der Uiguren in Xinjiang - RTI Radio Taiwan International

Die Situation der Uiguren in Xinjiang

Nury Turkel hat kürzlich ein Buch mit dem Titel "No Escape" (Kein Entkommen) über die Unterdrückung der uigurischen Bevölkerung in Xinjiang in China veröffentlicht. Nury Turkel ist US-amerikanischer Staatsbürger uigurischer Abstammung. Er wurde während der Kulturrevolution in China in einem Umerziehungslager geboren und verbrachte dort seine ersten Lebensmonate. 1995 ging er als Student in die USA und erhielt später dort Asyl.

Nury Turkel ist Anwalt und seit Juni 2022 der Vorsitzende der US-Kommission für Internationale Religionsfreiheit. Nury Turkel besuchte kürzlich Taiwan und nahm am Regionalen Forum für Religionsfreiheit in Taipei teil.

In einem von der Taiwan Demokratiestiftung und von Radio Taiwan International organisiertem Gespräch sprach Nury Turkel über sein Buch, die Situation der Uiguren in Xinjiang, über Umerziehungslager, Zwangsarbeit und Völkermord, und die internationale Reaktion.

Oldies zum Mondfest - RTI Radio Taiwan International

Musik aus Taiwan – Oldies zum Mondfest am Sa. 10. September 2022 – Eva Triendel – 8.9.2022 – 26:44 Minuten

Am Samstag wird in Taiwan das Mondfest oder Mittherbstfest gefeiert. Das Mondfest gehört zu den wichtigsten traditionellen Festen in Taiwan. Es wird traditionell im Kreis der Familie verbracht. Am Mondfest werden Mondkuchen und Pomelos gegessen und verschenkt und man betrachtet natürlich den schönen runden Mond. Eine "neue Tradition" ist das Grillen zum Mondfest. Man trifft sich mit der Familie, Freunden oder Kollegen in Parks, auf Gehsteigen, Hochhausdächern oder wo es sonst möglich ist, um unter dem Vollmond zu grillen. Zur Einstimmung zum Mondfest spielen wir heute in "Musik aus Taiwan" Oldies über den Mond, die bis heute bekannt und beliebt sind.

Geschichten zum Mondfest - RTI Radio Taiwan International

Formosaik – mit Uta Rindfleisch – 7.9.2022 – 9:18 Minuten