Uli Sailor - Für immer jung Tour 2024, Livemitschnitt vom Café NUN.

Uli Sailor

„Unsere jugend hängt als Poster an der Wand, und darauf steht: Live Fast Die Punk"

Der Verfasser dieser Zeilen heißt Uli Sailor und hat mehr als 25 Jahre in verschiedenen Bands (u.a. TUSQ TERRORGRUPPE) in ganz Deutschland vor tausenden von Fans gespielt und an seinem Können gearbeitet. Mit dieser Erfahrung im Gepäck gelang es ihm im vergangenen jahr den perfekten Mix zu

finden, der die rebellische Energie des Punkrock mit der feinen Melancholie eines Klaviers verbindet. Das Ergebnis nennt er "Punkrock Piano" und es ist ein elektrisierender Sturm, die Herzen erreicht und

die Seelen zum Pogen bringt. Auf über 30 Konzerten in nur einem Jahr hat Uli es damit schon gebracht und das Publikum von sich überzeugt. Überall waren und sind die Menschen begeistert, denn sie erwarteten Punkrock und bekommen ihn auch, aber haben ihn so definitiv noch nicht erlebt. Seine einzigartige und leidenschaftliche Show fand Fans beim u.a. Fusion Festival, dem Trebur Open Air, und bei einer 10 Tage

Tournee durch Deutschland und in der Schweiz oder auch im Berliner Electroclub Sisyphos. Doch Uli will mehr. Coverte er bisher die Skatepunk-Helden seiner Jugend, hat er nun seine eigenen Songs fertig gestellt, die sein Schaffen noch einmal auf eine neue Ebene heben. Sein bekanntes, dampfendes Pianospiel trifft auf seine ganz eigenen persönlichen Texte aus dem Leben über das Älter werden, der Verweigerung und die Musikszene. Und er gibt ein Versprechen: „Bis das Grunge-Revival

kommt, spiele ich Klavier" Im März 2024 ist es dann soweit. 11 Konzerte mit den Eigenkreationen stehen an, sein Cellist Micha ist auch dabei. Uli Sailor denkt dabei nicht gerade klein: „Das ultimative Ziel ist es, diese Tour auszuverkaufen und im Zuge dessen weitere Festivalshows für den nächsten Sommer nächsten Jahres

an den Start zu bringen." Das gibt er als Losung aus.

Tour 2024

Neue Single von Uli Sailor

Links zu Uli Sailor : Internetseite, Bandcamp , Youtube, Spotify