Sondersendung mit MØRF

MØRF - die Band aus Karlsruhe, die so brachial rockt, als hätte sie den Schwarzwald abgeholzt, hat nach 8 langen Jahren ein neues Album veröffentlicht.

„Roots&Ruins“ heißt das gute Stück und entführt die Zuhörerschaft mit powervollen Riffs in die Endlosigkeit der Wüste.

In dieser Sendung hört der jahrelange, enge Wegbegleiter der Band, Nathanael Schmackofatz, das Album gemeinsam mit den Hörer*innen durch und erzählt die ein oder andere sehr interessante Insiderstory aus der Bandgeschichte, an die sich einzelne Bandmitglieder nicht einmal mehr erinnern können

linktr.ee/morfband