Live von der Gulaschprogammiernacht

Hör rein in das Querfunk Live-Sonderprogramm zur Gulaschprogammiernacht im ZKM!

Wir bringen dir Interviews, Eindrücke und abgefahrene Musik live von der GPN.

Freitag 9.6. und Samstag 10.6. von 14 bis 22 Uhr übertragen wir live von dem zweitgrößten Hacker/Nerd/Subkultur-Event in Deutschland!

Natürlich beamen wir die heißen Live-Acts der GPN direkt zu dir und wenn grad nix los ist auf den Stages im ZKM rocken unsere Sendungsmachenden und DJs die Musikauswahl. Passend zum Thema wird es eher Elektronisch.

Bock Radio live zu erleben? Dann schau doch auch vor Ort im ZKM an unserem Stand vorbei, und lerne uns und das freie Radio kennen.

Also schmeiß dich rein und sei dabei, wenn wir den Äther zum Glühen bringen!