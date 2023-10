100 Jahre anderes Radio - Sonderprogramm der Freien Radios

Am 29. Oktober 2023 wird das Radio in Deutschland 100 Jahre alt. Die Freien Radios im deutschsprachigen Raum haben zu diesem Anlass ein gemeinsames Sonderprogramm zusammengestellt.

In Live-­Diskus­sionen, Features, Interviews und ande­ren Formaten dreht sich zwei Tage lang alles um die Geschichte, Gegen­wart und Zukunft Freier Radios.

Die Sendungen werfen einen Blick zurück auf die Arbeiterradio­bewegung, die Freie Radio ­Bewegung, Piratenradios im Realsozialismus und ostdeutsche Radiopiraterie nach 1989. Sie erweitern die Perspektive um internationale Erfahrungen Freier Radios und rufen emanzipatorische Radio­- und Medientheorien ins Gedächtnis. Sie betrachten die aktuelle Übernahme des Begriffs »Alternativmedien« durch rechte Strömungen und fragen nach linker Kritik am öffentlich­-rechtlichen Rundfunk. Und in all dem suchen sie nach Perspektiven für eine Demokrati­sierung der Öffentlichkeit.

Querfunk übernimmt dieses Programm am Sonntag, 29.10.2023 von 00:00 - 23:59 Uhr.

Weitere Informationen: https://anderesradio.de/

Das Programm am Samstag, 28.10.2023 könnt ihr bei Radio Corax aus Halle verfolgen.

Vollständiges Programm 29.10.2023

01:00 | Schweizer Radio-Aktivitäten

02:30 | Freie Radios in und gegen Österreich

03:00 | Frequenzbesitzer und Frequenzbesetzungen, Veranstaltungsmitschnitt

05:00 | Melange aus den Erfahrungen Freier Radios, Teil 3

06:00 | Zwischen Underground und Dudelfunk

07:00 | Warum Radio?

08:00 | Internationale Freie Radios, Teil 2

09:30 | Zur Situation des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks

10:30 | Live-Diskussion: Quo Vadis Radio?

12:00 | Uhr Radio Wars

13:00 | Piraten BRD

14:00 | Uhr Piratensender in Westberlin (Veranstaltungsmitschnitt)

15:00 | 100 Jahre Radio auch aus dem Knast?

16:00 | Live-Diskussion: Aktionsradio

17:30 | Internationale Freie Radios, Teil 3

19:00 | Wutpilger Streifzüge

20:00 | Frequenzbesitzer und Frequenzbesetzungen (Veranstaltungsmitschnitt)

21:30 | Zur Realität Freier Radios: Bürgerradio oder Szenefunk ... oder etwas drittes?

23:30 | Abschluss