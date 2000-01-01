Mit Schirm, Charme und Melone - Der Tipp zur Fernsehserie (and more)

Schatzkiste
Sendetermin
Samstag, 31. Januar 2026 - 17:00 bis 19:00
Wiederholung
Sonntag, 29. März 2026 - 6:00 bis 8:00
Dienstag, 31. März 2026 - 14:00 bis 16:00
Tags
Sendung: 
Schatzkiste