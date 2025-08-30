DOUBLE FEATURE: In Memoriam - Ozzy Osbourne & Connie Francis

Unabhängig, offen, nichtkommerziell, selbstorganisiert, subkulturell: Freie Radios setzen sich kritisch mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander und fördern die freie Meinungsäußerung. Mehr dazu.
Freie Radios sind offen für alle, die sich an die Programmrichtlinien halten und sich an der Organisation des Sendebetriebes beteiligen. Letzteres gilt natürlich nicht für Menschen, die temporär Sendung machen. Mehr dazu.
Das Programm wird bei Querfunk ehrenamtlich von über 80 Redakteuren gestaltet. Infrastruktur und Sendebetrieb kosten natürlich trotzdem Geld - werde deshalb Mitglied und unterstütze Querfunk! Mehr dazu.