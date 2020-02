Der Tipp zum Spielfim: *HEAVY METAL* ein Zeichentrickfilm von 1981

Eine rätselhafte grüne Kugel, welche das ultimative Böse darstellt, nimmt in abstrakten und gruseligen Fantasygeschichten in jeder Erzählung in dem Film HEAVY METAL eine zentrale Rolle ein. In den insgesamt 8 in sich abgeschlossenen Geschichten wird der Zuschauer unter anderem in ein apokalyptisches New York in der Zukunft sowie zu einer Gerichtsverhandlung in einem Raumschiff und an Bord eines Kampfbombers im Krieg geführt.

Ein Zeichentrickfilm für Erwachsene aus dem Jahr 1981. Sie hören Lieder aus dem originalen Filmsoundtrack sowie die Band "MADRUGADA" und "THE BE GOOD TANYAS".