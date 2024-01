"Mißerfolge der LGBT-Bewegung", im Januar: Der Zustand der USA.

Warum werden Drag Shows verboten und Bücher aus Büchereien verbannt?

Helmut wird sich die gesellschaftlichen Faktoren ansehen, die die Grundlage für die homo- und transphobe Stimmung in den USA legen.

Was für eine Rolle spielen die evangelikalen Kirchen, der Bibelbelt?

Wie spielen Verlustängste der Weissen rein, die von der Mehrheit zur Minderheit werden?

Was ist die Rolle der wirtschaftlichen Entwicklung, der Verlust der Mittelklasse, das Ende des American Dreams? etc.

Dabei wird auch eine Frage sein, wie sich das von Deutschland unterscheidet - falls es das tut.