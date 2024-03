Mißerfolge der LGBT-Bewegung. Heute näher betrachtet: Russland

Russland: Wie ein Staat die LGBT Bewegung eliminiert - und das als Masterplan für andere Länder genutzt wird. Helmut wird sich das sogenannte Homopropaganda Gesetz ansehen, das ja auch in einigen anderen Ländern eingeführt wurde. Dann noch das Agenten Gesetz, auch das gibt es ja nicht nur in Russland. Und schließlich das Verbot der internationalen LGBTI Bewegung. Vielleicht wagt er auch einen Blick auf die LGBT Bewegung in Russland bevor das alles angefangen hat, und heute.