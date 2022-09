Der Weltraum. Unendliche Themen. Ausgabe 08/2022

Raumfahrtjournal Ausgabe 08/2022

JWST liefert tiefe Einblicke ins Universum – Wissenschaftler sind begeistert

Die Mission des James Webb Space Telescope verläuft bisher erfolgreich. Nach dem Start im Dezember 2021 mit einer Ariane 5 – Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana, der Reise zum Beobachtungsstandort im sogenannten Lagrangepunkt L2 und einer mehrere Monate dauernden Kalibrierungs- und Testphase liefert „James Webb“ jetzt die ersten Bilder. An Bord des Weltraumteleskops befinden sich Komponenten, die am Max-Planck-Institut für Astronomie entwickelt und gebaut wurden. Darunter ist ein Filterrad, das die MIRI-Kamera des Webb-Teleskops erst zu einem wissenschaftlichen Instrument macht, und mit dem Astronominnen und Astronomen einige der drängendsten Forschungsfragen beantworten wollen. Hierüber sprach Detlef Höner mit Prof. Dr. Thomas Henning vom Max-Planck-Institut Jena/Heidelberg. Er gründete die Heidelberg Origins of Life Initiative (HIFOL) und ist ein Co-I von großen Instrumentierungsprojekten wie MIRI für das James Webb Space Telescope.

Aktivitäten um und auf der Internationalen Raumstation (ISS)

Zur Zeit arbeitet die neue 67. Stammbesatzung auf der ISS (ISS-66) SpaceXvon brandis-Crew-3 mit Kayla Jane Barron, Raja Jon Vurputoor Chari, Thomas Henry „Tom“ Marshburn (alle USA) und Matthias Maurer (BRD/ESA) und Sojus MS-21 mit der russischen Besatzung Oleg Germanowitsch Artemjew, Sergei Wladimirowitsch Korsakow und Denis Wladimirowitsch Matwejew. Ein weitere Themen: Die NASA-Mondmission „Artemis 1“ vor dem Start? Es informiert Herr Fellenberg von den Essener-Raumfahrtinformationen.

Chinesische Raumstation „Tiangong“ bekam Wissenschaftsmodul „Wentian“

Die Mission „Shenzhou-14“ mit drei chinesischen Raumfahrern Chen Dong (2.Flug), Liu Yang (2.Flug), und Cai Xuzhe ( 1.Flug) an Bord der chinesischen Raumstation Tiangong (deutsch: Himmlischer Palast). Am 24. Juli 2022 startete das Wissenschaftsmodul: Wentian (rund 23 t), das am Bug von Tiangong nach der Überflugphase erfolgreich ankoppelte.

Astronautisches Tagebuch Monat Juni 2022

Über alle Raumfahrtstarts, die im Zeitraum Juni 2022 ins All gelangten, informiert Arno Fellenberg von den Essener-Raumfahrtinformationen.