11.02.2024 Radio-(A) !!LetzteSendung!!

Liebe Querfunkhörer*Innen,

nach über 10 Jahren im Querfunk, haben wir uns, die Redaktion von Radio-(A), schweren Herzens entschieden die Sendung sterben zu lassen. Wir schauen auf spannende Jahre zurück und bedanken uns beim Querfunk für die schöne Zeit. Unsere Abschiedssendung könnt ihr am 11.02.2024, 18-20 Uhr und am 10.03.2024, 18-20 Uhr hören. In dieser werden wir uns über die Höhen und Tiefen der letzten Jahre unterhalten und in Erinnerungen schwelgen... und natürlich gibt es wie immer gute Musik ;)