08.08.2021 | Radio Ⓐ Karlsruhe | Sendung für anarchistische Politik, Kultur, Pöbel und Mucke

Es ist wieder Zeit für Radio A, der Sendung für libertäre Kultur, Politik, Anarchismen, Kritik, gepöbel und wild gemixte Mucke. In dieser Folge gedenken wir Esther Bejarano, einer großen antifaschistischen Kämpferin. Denken an “Ella”, eingeknastet für den Kampf gegen Umweltzerstörung. Wir erteilen der IAA genauso eine Absage wie der Ticketpreis Erhöhung beim KVV. Gegen den Knast geht’s nochmal in der solidarischen Betrachtung der Situation von Jan, er soll eingeknastet werden für eine Tat an einem Ort, an dem er nachweislich nicht war! Zuletzt geht’s um die Kampagne #ungovernable, ein echt anarchistisches Mitmachprojekt zur Bundestagswahl.