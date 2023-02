1963 - Das Jahr Null der Beatlemania und Markteinführung der Compact Cassette

60 Years back in time.....

1963 war ein bewegtes Jahr.

Im August unseres Jubiläumsjahres wurde auf der IFA in Berlin die Compact Cassette als neuer Tonträger vorgestellt.

Deswegen gib es in dieser und den kommenden Radio Radiot-Ausgaben allerlei Verrauschtes, äusserst obskures (aber exklusives!) Musikmaterial von diesem antiquierten, anti-audiophilen Tonträger zu hören, der in den letzten Jahren eigenartigerweise auch eine Renaissance erfahren hat.

1963 war ausserdem das Jahr Null der Beatlemania!

Im März dieses Jubiläumsjahres erschien das Debutalbum der vier Pilzköpfe, „die zentrale Tanzschaffe der weltberühmten Vier aus Liverpool“, wie es auf er deutschen Hörzu-Ausgabe der ersten Beatles-LP hiess. „Please Please Me with Love Me Do and 12 other songs“, so hiess die britische Ausgabe.

Und die erwartbaren Memorials zu Tom Verlaine und Burt Bacharach gibt es natürlich auch.

Des weiteren vielleicht auch noch einmal als Ergänzung zur letzten Sendung ein bisschen Musik von Jeff Beck, so der auch noch reinpasst...

Immer diese Sterberei! Herr Audiogen macht sich so seine Gedanken: Z.B. ob er zuviel alte Musik von alten Musikern hört.....:-D

Deswegen wird er versuchen, auch noch 'n bissel was Neueres, zeitgemässes einfliessen zu lassen,

z.B. derbe Beats passend zu unserer bellizistischen Zeit!> Am Ende könnte sogar noch ein bisschen 90's Retrogroove dabei rumkommen

WIE will dieser Herr Audiogen all das bloss wieder in eine zwei-stündige Sendung packen? Nicht vorher planbare schöpferische Eingebungen inklusive?

Keine Sorge....eine Sendung mit Bacharach und Beatles kann schin mal von sooo schlechten Eltern nicht sein!

Und am Ende klingt dann doch wieder alles wie aus einem Guss! Euer Herr Audiogen ist da ganz zuversichtlich!

Also: Unbedingt einschalten am Sonntag, den 26.Februar, 14 Uhr zu "RRRrrrr...." - Ihr wisst schon...;-)