nächtens nicht umnachtet: Gegenöffentlichkeit

Damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch nachts geistig nicht unterfordert oder gar umnachtet werden, senden wir hin und wieder eine Querfunk-Themennacht, unter dem Titel NÄCHTENS NICHT UMNACHTET.

Heute werden wir zwei Beiträge hören:

0:00 bis 2:00 Uhr:

"Gegenöffentlichkeit" in Zeiten von fake news und 'Lügenpresse'

Wie sich Leute informieren. Was als Fakt gilt, was als gegeben hingenommen wird und was nicht. Was kritisch zu sein heute bedeutet oder bedeuten sollte. Was Medien mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben.

Es diskutieren:

Alex Körner (Radio Corax, Halle), der über die Geschichte der Freien Radios forscht

2:00 bis 4:00 Uhr:

"Kaltland" -- from Hoyerswerda to Rostock

Eine Lesung aus dem Band »Kaltland« mit den Herausgebern Manja Präkels und Markus Liske, die auch Erläuterungen zu den Texten abgeben.

"Die Brandanschläge in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen haben sich als Horrorszenarien eines neuen Rassismus nach der Wende in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Umso bemerkenswerter ist es, dass in den zahllosen Wenderomanen weder die Opfer eine klare Stimme erhalten noch die Neonazis und Skinheads eine Rolle spielen. Zwanzig Jahre danach füllt »Kaltland« diese Leerstelle mit Erzählungen, autobiografischen Geschichten und Originaltönen prominenter Autoren und Künstler." (Rotbuch Verlag, 2012)

Mit zeitgenössischer Musik von Weep Not Child ("From Hoyerswerda to Rostock"), den Goldenen Zitronen ("Das bißchen Totschlag"), Mastino ("Heimatfront") und im Hintergrund: Scorn.

