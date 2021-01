Music & Quiztime!

Heute ist der Schwerpunkt bei der Weltmusik und die Sendung kommt in Form eines Musikquizzes der guten alten 80er daher. Es gilt nicht, ein Land zu erraten, aus dem ein Lied kommt. Das verrate ich schon vorher. Ich frag euch nach irgendwas, was mit dem Land zu tun hat. 8 Fragen ergeben 8 Buchstaben, und das Lösungswort habt ihr am Ende der Sendung raus, und aufgelöst wird auch am Ende der Sendung, also alles, das gesuchte Wort, jedes Lösungswort, und überhaupt. Es gibt nichts zu gewinnen, außer Erkenntnis.