Small step for man, giant leap for mankind

Eure Sonia weiß, welche Musik ihr am Samstagabend um elf braucht. Und Sonia weiß, dass ihr gerne nachdenkt. Über weise Worte. Über Bonmots. Was läge also näher, als beides miteinander zu verbinden? Am Samstagabend um elf?

Quizfrage ihr Lieben!

Was jährt sich zum 50. Mal im Juli 2019? Na, hmmm?

Ja, genau, und deswegen gibt's Musik rund um den Weltraum und den Mond, und Zitate rund um den Weltraum und den Mond - von Astronaturen oder anderen.

Lasst es euch so richtig gut gehen, bei Music and Quotes, am Mikrofon eure Gastgeberin Sonia.