...about Sequences

Ihr hört Music and Quotes, heute geht es um Zahlenfolgen. Wir schauen uns aus Freude an der Mathematik einige Zahlenreihen an. Der Bezug ist immer wieder die OEIS. The Online Encyclopedia of Integer Sequences, _Online-Enzyklopädie der Zahlenfolgen_ vermutlich eine der Zentralen Datenbanken für Zahlenreihen.

Ich mag Zahlenreihen und Zahlentheorie. Vor allem, wenn sie sich mit ganzen Zahlen beschäftigen. Obwohl Zahlentheorie auch das ein formelhafter Bereich der Mathematik ist, sind die Ergebnisse in bestimmten Betrachtungsbereichen oft einfach ganze Zahlen. Konkrete, kommalose Zahlen. Die wie Bausteine sind, wie es Elemente in der Chemie auch sind.

Primzahlen, und wie Mersenne bei der größten Primzahl eine Rolle spielt, dann Binäre Zahlen, Binärzahl-Palindrome, natürlich Fibonacci, und WOW! die Kolakoski-Reihe, und wie da eine Sequenz aus nur 1en und 2en dennoch irrational sein kann, puh, da gibt es wirklich einiges zu entdecken! Und die Musik ist auch wie immer heiß.