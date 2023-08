4 songs 60 minutes

u.a. mit so Kracherstatements wie: "Petar Dundov. Kroate. Technoproduzent. Das Stück hier heißt Distant Shores. Vom Album "Ideas from the Pond". Hypnotisch und maschinell. Baut es sich auf, und hat im Mittelteil eine längere, faszinierende Passage, in der er polyrhythmisch unterwegs ist, und zwar legt er über einen vier-Viertel Takt eine Melodie drüber, die auf 3 gleichmäßige Beatschläge 4 gleichmäßige Klangakzente in den Oberen Tönen spielt. Das läuft also permanent auseinander und zusammen. Und läuft dann wieder auseinander. Da man aber vom Bauchgefühl natürlich dem 4/4-Takt folgt, und die Rhythmik aber eben nicht alle 4 Bassbeats sich findet, sondern schon nach 3 Bassbeats, verwirrt das total. Und man verbleibt in der permanenten Spannung."