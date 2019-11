Goa-Musik mit Dj BMP. Thema: SMJG

In dieser Sendung erfahrt Ihr alles über die SMJG e.V., wir sprechen also wieder über BDSM, aber diesmal mit dem Fokus auf diesen Verein für die "Jugend". Die Sendung lohnt also insbesondere für alle im Alter bis 27 Jahren. Aber auch über die 27 hinaus gibt es hier Einiges zu erfahren.

Darüber hinaus erwartet Euch ein entspannter Abend mit vielen Genres der Goa-Musik. Genießt atmosphärischen Ambient/Psybient, groovigen Chillout, rhythmischen Psydub, relaxenden Downbeat/Downtempo bis hin zu rollenden Progressive Trance, melodiösen Full-On und stampfigen Psytrance.

Links folgen nach der Sendung

Das Interview:

Download folgt nach der Sendung