Soo langsam wäre es schön Mal wieder draußen zu feiern. Leider sind wir noch auf 20 Personen beschränkt, so dass keine größeren Partys stattfinden können. So lange wir uns noch gedulden müssen, spielen wir natürlich Musik bei Life Sounds and Dreams und fantasieren von "open fields". 1h Chill, 1h Psytrance.