Wir glauben an Metal

Kult of Flesh

Aber woran glauben Metaller?

Könnt ihr sie spüren, die kliffothischen Schwingungen? Seid ihr bereit für kabbalistische Rituale? Kennt ihr die schamanistischen Praktiken?

Metal ist sehr vielseitig, aber auch extrem - das spiegelt sich in den vielen radikalen Sichtweisen wieder. Manches ist sehr abwegig, vieles ist satanisch, einiges esoterisch. Einige im Metal besungene Glaubensrichtungen kennt jeder (ja, es gibt auch christlichen Death Metal); aber habt ihr schon Mal von der Cham-Kultur gehört?

In der Hinsicht haben wir in der folgenden Sendung wieder einiges zu bieten! Oder werdet ihr zum Nihilist? Dann haben wir die Art of Emptiness für euch. Für alle Anderen: Das Antichrist Imperium kommt! Singt eine Ode an die Berge! Oder betet mit uns: Zazas Zazas Nasatanada Zazas

Wir lesen euch die Messe:
Die Beschwörung ist am Freitag, den 11 November
Das Ritual beginnt um 20 Uhr
Die heiligen Hallen: 104.8 MHz oder querfunk.de
Hohepriester: Stefan, Andy und Bernd

Sendetermin
Freitag, 21. November 2025 - 20:00 bis 21:00
Wiederholung
Dienstag, 25. November 2025 - 4:00 bis 5:00
Montag, 1. Dezember 2025 - 7:00 bis 8:00
Donnerstag, 11. Dezember 2025 - 13:00 bis 14:00
