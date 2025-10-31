Vegetarische Ausgabe 2025

Wir feiern an Halloween den World Vegan Day

Das letzte Special des Jahres widmen wir immer der Musik, die wir abseits des extremen Krachs hören. Normalerweise erscheint die Sendung im Dezember, es ist auch schon November geworden. Dieses Jahr hat es sich im Kalender ergeben, dass der letzte fünfte Freitag des Jahres auf Halloween fällt. Dafür haben wir eine andere passende Konstellation: Am 1. November ist der World Vegan Day - da könnt ihr nach unser Sendung schön rein feiern!

Da sich unser Musikgeschmack abseits vom Metal sehr stark unterscheidet wird es dennoch sehr wild - nur auf eine andere Art. Freut auch auf Pop, Hip-Hop, Klassik, Rock, Soundtrack, Balladen, Games, Weltmusik.....

Eine Mischung, nur für die Härtesten unter euch!

- An Halloween, um 20 Uhr

- Auf 104,8 MHz oder querfunk.de

- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh