Und noch ein Geburtstag!

Wir feiern acht Jahre Kult of Flesh

Am 16. Juni 2017 war es so weit: Unsere erste Sendung ging in den Äther - und ins Netz. Aufgenommen wurde sie schon im Mai, mussten aber noch warten, bis wir die Freigabe durch das Querfunk-Plenum erhielten. Und sie wurde noch zur Kaffee- und Kuchenzeit ausgestrahlt, bevor sie ins Abendprogramm wanderte.

Und wie war sie, die erste Sendung? Schaut doch Mal nach, ihr findet sie hier! Und natürlich könnt ihr sie auch noch anhören - man findet sie in der Mixcloud.

Aber auch nach acht Jahren finden wir noch Bands, die bisher nicht in der Sendung waren - und die sind sogar in der Überzahl. Es gibt ebenfalls Regionen, aus denen wir noch nichts gespielt haben - in dieser Sendung ist es Lettland. Andy bleibt wie immer in Skandinavien, bekommt dieses Mal aber Unterstützung von Stefan und Bernd bleibt in der Gegend.

Und kennt ihr schon unsere Wiederholungen? Ihr könnt unsere Sendung an drei weiteren Terminen hören:

- Jeden 4. Dienstag im Monat von 04:00 bis 05:00 Uhr

- Jeden 1. Montag im Monat von 07:00 bis 08:00 Uhr

- Jeden 2. Donnerstag im Monat von 13:00 bis 14:00 Uhr

Dieses Mal haben wir noch einen besonders schönen (und einfach zu merkenden) Termin:

Den 7.7. um 7 Uhr!

Das Jubiläum ist am:

20. Juni - um 20 Uhr.

Wo? Natürlich auf:

104.8 MHz oder querfunk.de

Geburtstagskinder:

Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh