Traditionell vs. Core

Wo hört Old School auf, wo fängt Modern an?

Wer unsere Sendung hört weiß, dass unser Schwerpunkt eher in der alten Schule verhaftet ist, hin und wieder schaffen es auch moderne Bands in unsere Sendung. Wenn man sich den Verlauf unserer Sendungen ansieht, nimmt deren Anteil aber stetig zu - wie man in der kommenden Sendung hören kann. Besonders der Symphonic Deathcore ist bei zwei Redakteuren sehr beliebt - und der dritte kann ihn nicht ausstehen.

Für klassisches Gepolter ist dennoch gesorgt; sogar Musiker modern klingender Band sind mit einer Old School Produktion am Start.

Eine gepflegte Ohrenspülung erhaltet ihr am

- Freitag, den 17. Oktober

- Auf querfunk.de oder auf 104.8 MHz

- Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh