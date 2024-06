Soundtrack für den Vollmond

Eine Sendung über Jazz und Zufall, dazu Grind und Crust

Wie immer gibt es viel Krach bei Kult of Flesh - aber so viel Grind & Crust hatten wir noch in keiner Sendung! Zumindest in der Zahl der Songs - alle zusammen genommen erreichen aber nicht die Länge von Andys obligatorischem Black Metal Longtrack, der die passende Stimmung für den heutigen Vollmond verbreitet.

Stefans Auswahl sorgt bei Andy für keine triumphalen Gefühle - ist es Kunst oder kann das weg? Die Kettensäge kreist wieder!

Des weiteren wundern sich Bernd und Andy darüber, dass sie zur gleichen Zeit auf ein 10 Jahre altes Album aufmerksam geworden sind. Zufall? Wohl eher der Algorithmus, der gemerkt hat, dass wir passend zum Konzert im P8 viel Dödsrit gehört haben - die aus Totem Skin hervorgegangen sind.

Lasst die Matten kreisen!

Am 21. Juni

Um 20 Uhr

Auf Querfunk.de

Auf 104.8 MHz

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh

https://www.facebook.com/kultofflesh