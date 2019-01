Sondersendung: Flesh Special

Fleisch.

Der Kult ums Fleisch.

Weshalb geht es hier ums Fleisch?

Metal - und vor allem extremer Metal - ist eine sehr körperliche Musik, wer schon mal vorne im Moshpit war, kann das nachvollziehen. Im extremen Metal haben Bands versucht, immer noch extreme Musik zu schreiben. Mit der immer härteren Musik loteten viele Bands die Grenzen auch lyrisch aus und landeten dabei bei existenziellen Themen. Dabei kann man drei Hauptrichtungen erkennen: Sozialkritische Songs, Satanisches und Splatter/Gore-Lyrik. Vor allem letzterer Bereich beschert uns mit einer reichen Auswahl an fleischlichen Texten, aber auch die anderen beiden beschäftigen sich mit der Schwäche des Fleisches und den körperlichen Aspekten des Lebens.



Wer sich auf die Suche nach Fleisch bei Metal Archives begibt, wird hier fündig: Es gibt 272 Bands, die Flesh im Namen tragen, 972 Alben und vor allem 7392 Songs! Bei den thematischen Nachbarn wie Meat (1192), Blood (21695) oder Slaughter (2375) gibt es ebenfalls keine Mangelerscheinungen.

Mit unserer 20. Sendung wollen wir dem Rechnung tragen und haben eine zweistündige Sondersendung angesetzt, in der wir für für euch aus diesem riesigen Fleischberg die Filetsrücke herauspickt haben. Das Beste Fleisch gibts dann nicht zur üblichen Sendunezeit - wir haben uns hierfür einen Sonntag Abend auf Querfunk gekapert - sondern am 6. Januar 2019 um 20:00 Uhr! Keine Angst, die reguläre Sendung am 18. Januar gibt es natürlich trotzdem.

Freut euch auf eine Extraportion Fleisch nach den Feiertagen und wir freuen uns auf euch!