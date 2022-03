Science Fiction und Metal!

Ein nicht gerade alltägliches Thema im extremen Metal - hier dominiert eher Fantasy, Satanismus, Gore, Sozialkritik und grober Unfug. Es hat uns aber ständig begleitet, schon Mitte der achtziger Jahre haben Bands wie Nocturnus und Lawnmower Deth (nicht ganz so ernst), aber auch Bolt Thrower hier Akzente gesetzt. Vader haben sich zwar nach ihrem bekannten Namensvetter Darth benannt, sonst sind es in den 90ern eher Bands wie Fear Factory (haben sich bei Dune bedient, "Fear is the Mindkiller" und "Hunter-Killer") oder Hypocrisy mit ihren Verschwörungstheorien um Außerirdische.

Wir haben in der Sendung nun ernsthafte Science Fiction Visionen aus Karlsruhe, Voivodsche Dystopien von ihrem Ex-Sänger, eine humorvolle Mischung aus Science Fiction, Zombies und Alkohol sowie eine Mischung - man glaubt es kaum - aus Star Trek und extremem Metal. Wem das noch zu normal ist, der bekommt noch Afrofuturismus zu hören - zumindest eine Black Metal Variante davon: Schwarze Sklaven zetteln die satanische Weltrevolution an.

Wem das zu viel Science Fiction ist, der bekommt von uns einen Death Metal Klassiker um die Ohren gehauen mit einem netten Gore-Thema, nordischen Black Metal und Andy diskutiert mit Stefan, wo Musik aufhört.

Das Beste daran: Diese Zukunft wird sich bald bewahrheiten - nämlich am 18.3. - um 20 Uhr auf 140.8 im Raum Karlsruhe und auf querfunk.de im Rest des Universums!

Zur 69. Sendung könnte man einige interessante Assoziationen haben (Ministry natürlich, was habt ihr gedacht?!) - aber in der Sendung haben wir viel Science Fiction zu bieten!