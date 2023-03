Immer heftiger oder von Hart zu Zart?

Traurigerweise gehen die meisten Bands den Weg von Hart zu Zart - aber wir haben auch genug Musik, bei der die Bands mehr Gas geben. Das Ganze kann man in unserem Refleshed/Defleshed-Special am Freitag hören, in dem wir euch zwei Stunden lang Musik zwischen Geknüppel und chilligen Klängen vorstellen. Wo? 104.8 MHz im Raum Karlsruhe und querfunk.de an allen anderen Orten Wann? Am 31.3. Von 20.00 bis 22.00 Uhr Wer? Das Kult of Flesh-Team freut sich auf euer Gehör! https://www.kultofflesh.de https://www.facebook.com/kultofflesh/ https://www.instagram.com/kultofflesh

Es gibt Bands wie Obituary oder Overkill, da weiß man genau, was einen erwartet. Aber in der nächsten Sendung schauen wir uns Bands an, die sich mit der Zeit verändert haben. Dazu haben wir uns wieder viel Zeit genommen und spielen in unserem nächsten Special Titel von Bands, die härter geworden sind, und von Bands, die sich von der extremen Musik verabschiedet haben - und solche, die nach einem Ausflug in sanfte Gefilde wieder zur harten Musik zurück gekommen sind.