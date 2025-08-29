Night of the long Songs

Das Kult of Flesh-Longtrack Special

Bei einem gewöhnlichen Radiosender bekommt ein Redakteur einen Herzinfarkt, wenn ein Lied die Marke von vier Minuten überschreitet. Aber bei Querfunk können wir uns in dieser Hinsicht richtig austoben - wie ihr im kommenden Special merken werdet.

Wir widmen dieses Special den langen Liedern - denn im Metal lieben wir die Extreme. Neben extrem kurz gibt es auch extrem lang - kein Song unterschreitet in dieser Sendung acht Minuten, manche können aber auch doppelt so lang sein.

Dennoch ist die Vielfalt groß, wir haben Longtracks in den Geschmacksrichtungen Death-, Thrash-, Black und Industrial-Metal im Angebot!

Die langen Lieder gibt es:

Am 29. August 2025

Auf 104.8 MHz oder auf querfunk.de

Von Stefan, Andy und Bernd

https://www.kultofflesh.de

https://www.instagram.com/kultofflesh